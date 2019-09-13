عبد الفتاح مورو: قانون الميراث يجب ان يسحب نهائيا

Vendredi 13 Septembre 2019
قال مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو ان قانون الميراث يجب ان يسحب نهائيا، فمن المؤسف ان يقدم بتلك الطريقة وكان مفرّقا واحدث أزمة في الشارع.
واشار مورو في حوار له على قناة الزيتونة مساء الخميس 12 سبتمبر 2019 ان هذا القانون لم يصدر عن دراسة علمية قانونية فاللجنة التي اشرفت عليه لم تكن تحتوي على قضاة ومحامين وعدول وعدول اشهاد ومؤتمنين عدليين، فهذه الاجهزة هي وحدها المعنية بقضية الميراث.
واكد ان الدافع الحقيقي من هذا القانون لم يكن جديا لصالح المرأة بل لاثارة اشكالات وقد حصلت، مشيرا الى ان هذا القانون يجب ان يسحب نهائيا لانه مقسم، الى جانب ان غاية طرحه كانت انتخابية صرفة فهو خزان لاصوات النساء.
وفي سياق اخر قال مورو انه تم اختياره من قبل الحركة كمرشح لانه صاحب تجربة نشاط عمرها اكثر من 50 سنة، بداها كناشط في المجتمع المدني ثم قاض فمحام، كما انه القى اكثر من 150 محاضرة في جامعات عالمية وزار اكثر من 80 دولة والتقى اكثر من 70 رئيسا وحاكما، الى جانب انه مارس المسؤولية من خلال البرلمان كنائب أوّل للرئيس.
واكد مورو انه على رئيس الدولة ان لا يكون جاهلا بالاقتصاد والصحة والتربية وبقية المجالات كما انه عليه التركيز على ما منحه الدستور من صلاحيات وصياغة الإختيارت الكبرى
واشار مورو في حوار له على قناة الزيتونة مساء الخميس 12 سبتمبر 2019 ان هذا القانون لم يصدر عن دراسة علمية قانونية فاللجنة التي اشرفت عليه لم تكن تحتوي على قضاة ومحامين وعدول وعدول اشهاد ومؤتمنين عدليين، فهذه الاجهزة هي وحدها المعنية بقضية الميراث.
واكد ان الدافع الحقيقي من هذا القانون لم يكن جديا لصالح المرأة بل لاثارة اشكالات وقد حصلت، مشيرا الى ان هذا القانون يجب ان يسحب نهائيا لانه مقسم، الى جانب ان غاية طرحه كانت انتخابية صرفة فهو خزان لاصوات النساء.
وفي سياق اخر قال مورو انه تم اختياره من قبل الحركة كمرشح لانه صاحب تجربة نشاط عمرها اكثر من 50 سنة، بداها كناشط في المجتمع المدني ثم قاض فمحام، كما انه القى اكثر من 150 محاضرة في جامعات عالمية وزار اكثر من 80 دولة والتقى اكثر من 70 رئيسا وحاكما، الى جانب انه مارس المسؤولية من خلال البرلمان كنائب أوّل للرئيس.
واكد مورو انه على رئيس الدولة ان لا يكون جاهلا بالاقتصاد والصحة والتربية وبقية المجالات كما انه عليه التركيز على ما منحه الدستور من صلاحيات وصياغة الإختيارت الكبرى
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Par:slimene (France )
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