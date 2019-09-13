يوسف الشاهد يكشف المستور... و يفرغ قلبه في برنامج الرئيس

Vendredi 13 Septembre 2019



باب نات

- يستضيف الاعلامي سمير الوافي مساء اليوم المرشح الرئاسي يوسف الشاهد وكتب الوافي التدوينة التالية:" كما لم يتحدث من قبل...يوسف الشاهد المترشح عدد 16 يفرغ قلبه في برنامج الرئيس...عن كواليس الخميس الأسود و عن أخطر يوم في تونس...عن زوجته وقصة الحب الكبير التي أبكته...عن إعتذاراته واعترافاته...من ظلم ولمن يعتذر ومن خذله...أجرته ورصيده البنكي وأملاكه...عن سليم الرياحي والزبيدي والجراية...عن حافظ قايد السبسي عندما "سبلو بوه" في التاليفون وهدده بسبب تعيين...عن كمال لطيف ولماذا يحاربه ويدعم الزبيدي...عن فشله وإخفاقاته ورسالته لمن خذلهم...ورده على الزبيدي...عن تفاصيل إنسانية أبكته...عن ذكريات مع المرحوم السبسي أضحكته...عن اشياء عائلية آلمته...عن برنامجه...تعهداته...أخطائه...عن وصفه بالقننو والبورجوازي الذي ولد في القطن...عن الافريقي والفيراج...كل ذلك وأكثر في أطول وأعمق حوار سياسي وانساني مع يوسف الشاهد...الليلة التاسعة الا ربع...في "الرئيس"..."