يوسف الشاهد يكشف المستور... و يفرغ قلبه في برنامج الرئيس

Vendredi 13 Septembre 2019
باب نات - يستضيف الاعلامي سمير الوافي مساء اليوم المرشح الرئاسي يوسف الشاهد وكتب الوافي التدوينة التالية:
" كما لم يتحدث من قبل...يوسف الشاهد المترشح عدد 16 يفرغ قلبه في برنامج الرئيس...عن كواليس الخميس الأسود و عن أخطر يوم في تونس...عن زوجته وقصة الحب الكبير التي أبكته...عن إعتذاراته واعترافاته...من ظلم ولمن يعتذر ومن خذله...أجرته ورصيده البنكي وأملاكه...عن سليم الرياحي والزبيدي والجراية...عن حافظ قايد السبسي عندما "سبلو بوه" في التاليفون وهدده بسبب تعيين...عن كمال لطيف ولماذا يحاربه ويدعم الزبيدي...عن فشله وإخفاقاته ورسالته لمن خذلهم...ورده على الزبيدي...
عن تفاصيل إنسانية أبكته...عن ذكريات مع المرحوم السبسي أضحكته...عن اشياء عائلية آلمته...عن برنامجه...تعهداته...أخطائه...عن وصفه بالقننو والبورجوازي الذي ولد في القطن...عن الافريقي والفيراج...
كل ذلك وأكثر في أطول وأعمق حوار سياسي وانساني مع يوسف الشاهد...الليلة التاسعة الا ربع...في "الرئيس"..."
" كما لم يتحدث من قبل...يوسف الشاهد المترشح عدد 16 يفرغ قلبه في برنامج الرئيس...عن كواليس الخميس الأسود و عن أخطر يوم في تونس...عن زوجته وقصة الحب الكبير التي أبكته...عن إعتذاراته واعترافاته...من ظلم ولمن يعتذر ومن خذله...أجرته ورصيده البنكي وأملاكه...عن سليم الرياحي والزبيدي والجراية...عن حافظ قايد السبسي عندما "سبلو بوه" في التاليفون وهدده بسبب تعيين...عن كمال لطيف ولماذا يحاربه ويدعم الزبيدي...عن فشله وإخفاقاته ورسالته لمن خذلهم...ورده على الزبيدي...
عن تفاصيل إنسانية أبكته...عن ذكريات مع المرحوم السبسي أضحكته...عن اشياء عائلية آلمته...عن برنامجه...تعهداته...أخطائه...عن وصفه بالقننو والبورجوازي الذي ولد في القطن...عن الافريقي والفيراج...
كل ذلك وأكثر في أطول وأعمق حوار سياسي وانساني مع يوسف الشاهد...الليلة التاسعة الا ربع...في "الرئيس"..."
1 de 1 commentaires pour l'article 189079
En continu
- 14:36 المقامة الانتخابية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:00
|18:33
|15:48
|12:22
|06:00
|04:31
|
25°
|25°
|% 73
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|25°-23
|32°-23
|33°-24
|34°-24
|34°-24
Follow @babnet_Tunisie
(123 704) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(112 704) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(103 266) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 85 294) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 348) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 63 902) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 746) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 62 588) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 59 239) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 57 862) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 56 638) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 50 877) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 50 803) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 49 430) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 49 403) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 960) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 47 958) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 46 139) بوبكر يعتذر لمورو
( 45 482) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 43 909) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
Par:slimene (France )
Sur: سيف الدين مخلوف يعرّف مناصريه ببرنامجه الإنتخابي في صفاقس وتطاوين ومدنين