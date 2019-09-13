جوهر بن مبارك: تشتّتوا حتى تأكلكم مماليك الإمارات و بول البعير و ذيولهم في الداخل

Vendredi 13 Septembre 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر الناشط و أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك تدوينة حذّر فيها من تشتيت الأصوات و المشهد الضبابي الذي تعيشه تونس و هذا نص التدوينة التي نشرها مبارك على حسابه الشخصي بالفايسبوك :
الفقراء الذين سينتخبون « يرحم خليل » سينتخبون فقرهم و لن يزيدهم ذلك سوى بؤسا غلى بؤسهم. لكنهم لا يسمعون و لا يعون ما نقول لهم و فيهم فهم جائعين. إذا تشتّتوا ليحكمكم البؤس جميعا.
الزبيدي « أبو دبّابة » هو فقط الوجه الآخر الأقل خجلا من عبير موسي اغلب من "سيسوّط" له سيأكلهم سياط الخجل في النهاية. تشتّتوا حتّى تحكمكم مماليك الإمارات و شيوخ بول البعير و ذيولهم في الداخل.
قيس سعيّد مرشّح غير موجود في الواقع هو مجرّد وهم هلامي عشّش في أذهان اليائسين بافكار طوباوية خطيرة و زائفة و لغة غير قحّة بالمرّة. تشتًتوا حتّى تحكمكم الفوضى.
المرايحي، جمعة، مخلوف، الصافي سعيد، محسن مرزوق ، المرزوقي ، اللّومي، سعيد مروان ألح إلخ، حمّادي، البريكي، الرحوي... ،هي في الأخير أصوات ستصبّ في المقرونة. تشتّتوا و كولو المقرونة.
الفقراء الذين سينتخبون « يرحم خليل » سينتخبون فقرهم و لن يزيدهم ذلك سوى بؤسا غلى بؤسهم. لكنهم لا يسمعون و لا يعون ما نقول لهم و فيهم فهم جائعين. إذا تشتّتوا ليحكمكم البؤس جميعا.
الزبيدي « أبو دبّابة » هو فقط الوجه الآخر الأقل خجلا من عبير موسي اغلب من "سيسوّط" له سيأكلهم سياط الخجل في النهاية. تشتّتوا حتّى تحكمكم مماليك الإمارات و شيوخ بول البعير و ذيولهم في الداخل.
قيس سعيّد مرشّح غير موجود في الواقع هو مجرّد وهم هلامي عشّش في أذهان اليائسين بافكار طوباوية خطيرة و زائفة و لغة غير قحّة بالمرّة. تشتًتوا حتّى تحكمكم الفوضى.
المرايحي، جمعة، مخلوف، الصافي سعيد، محسن مرزوق ، المرزوقي ، اللّومي، سعيد مروان ألح إلخ، حمّادي، البريكي، الرحوي... ،هي في الأخير أصوات ستصبّ في المقرونة. تشتّتوا و كولو المقرونة.
En continu
- Hier 21:19 إنقاذ ( الشّقف الثوري ) صار فريضة وطنية
- Hier 19:36 منير بن صالحة: بن علي مريض جدا
- Hier 19:26 امتطاء رئاسي..
- Hier 17:41 المرشحة للرئاسة ليلي الهمامي تبكي تونس؟؟؟
- Hier 17:18 محمد الناصر يستقبل وزير الخارجية العراقي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:00
|18:33
|15:48
|12:22
|06:00
|04:31
|
27°
|33°
|% 61
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|33°-23
|32°-23
|32°-24
|34°-24
|33°-24
Follow @babnet_Tunisie
(123 616) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(112 585) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
(101 828) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 85 260) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 292) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 63 822) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 722) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 62 256) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 58 999) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 56 786) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 56 609) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 50 836) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 50 085) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 49 381) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 48 319) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 47 921) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 47 655) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 46 106) بوبكر يعتذر لمورو
( 43 877) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 43 348) هكذا علمت الإمارات بتفاصيل المناظر
Par:mavb2013 (Tunisia )
Sur: لطفي العماري : ما نحبش كلمة العرس الانتخابي لأنو العرس يوفى بلا إلاه إلا الله