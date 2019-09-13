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جوهر بن مبارك: تشتّتوا حتى تأكلكم مماليك الإمارات و بول البعير و ذيولهم في الداخل

Vendredi 13 Septembre 2019

Vendredi 13 Septembre 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر الناشط و أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك تدوينة حذّر فيها من تشتيت الأصوات و المشهد الضبابي الذي تعيشه تونس و هذا نص التدوينة التي نشرها مبارك على حسابه الشخصي بالفايسبوك :
الفقراء الذين سينتخبون « يرحم خليل » سينتخبون فقرهم و لن يزيدهم ذلك سوى بؤسا غلى بؤسهم. لكنهم لا يسمعون و لا يعون ما نقول لهم و فيهم فهم جائعين. إذا تشتّتوا ليحكمكم البؤس جميعا.

الزبيدي « أبو دبّابة » هو فقط الوجه الآخر الأقل خجلا من عبير موسي اغلب من "سيسوّط" له سيأكلهم سياط الخجل في النهاية. تشتّتوا حتّى تحكمكم مماليك الإمارات و شيوخ بول البعير و ذيولهم في الداخل.


قيس سعيّد مرشّح غير موجود في الواقع هو مجرّد وهم هلامي عشّش في أذهان اليائسين بافكار طوباوية خطيرة و زائفة و لغة غير قحّة بالمرّة. تشتًتوا حتّى تحكمكم الفوضى.

المرايحي، جمعة، مخلوف، الصافي سعيد، محسن مرزوق ، المرزوقي ، اللّومي، سعيد مروان ألح إلخ، حمّادي، البريكي، الرحوي... ،هي في الأخير أصوات ستصبّ في المقرونة. تشتّتوا و كولو المقرونة.

  
  
     
  
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