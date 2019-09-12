الTRANSTU تتسلّــم الدفعة الأولى من الحافلات المزدوجة الجديدة

Jeudi 12 Septembre 2019



باب نات

- تواصل شركة النقل بتونس تعزيز أسطول حافلاتها حتى تكون على أحسن استعداد مع انطلاق الموسم الدراسي 2019/2020 الذي تنطلق معه البرمجة الرئيسية للشركة. فبعد تسلّمها في الأشهر الأخيرة لـ97 حافلة عادية جديدة، ها أنّـها تتسلّم 30 حافلة مزدوجة جديدة من مجموع الدفعة الأولى التي تتضمّـن 65 حافلة مزدوجة سيتمّ استكمال عملية تسلّـمها قبل العودة المدرسية.ووفق بلاغ لشركة النقل بتونس سوف يتمّ توزيع هذه الحافلات على المحاور الرئيسية للشبكة التي تشهد تزايدا في طلبات التنقّـل مما سيساهم في تقليص الاكتظاظ وتحسين نوعية الخدمات .وتجدر الإشارة إلى أنّ طاقة استيعاب الحافلة المزدوجة، التي يناهز ثمنها 470 ألف دينار، تعادل 1,7 % من طاقة استيعاب الحافلة العادية.وللتذكير، فإنّ هذه التعزيزات تدخل في إطار صفقة اقتناء 494 حافلة (عدد الحافلات العادية: 277 و عدد الحافلات المزدوجة: 217 ) وقد تسلّـمت منها " نقل تونس" إلى غاية اليوم 180 حافة عادية و 30 حافلة مزدوجة في انتظار تسلّم 35 حافلة أخرى قبل العودة المدرسية. ويتضمّـن باقي برنامج الصفقة اقتناء 97 حافلة عادية و 152 حافلة مزدوجة.وتتمثل خصائص هذه الحـافلات الجديدة بوجود 3 كاميرات مراقبة وقمرة سياقة مستقلّة ونظام إعلام إلكتروني (رقم الخط والوجهة) بالإضافة إلى نظام تهوئة أوتوماتيكي ونظام تنوير داخلي مقتصد للطاقة.