الTRANSTU تتسلّــم الدفعة الأولى من الحافلات المزدوجة الجديدة

Jeudi 12 Septembre 2019
باب نات - تواصل شركة النقل بتونس تعزيز أسطول حافلاتها حتى تكون على أحسن استعداد مع انطلاق الموسم الدراسي 2019/2020 الذي تنطلق معه البرمجة الرئيسية للشركة. فبعد تسلّمها في الأشهر الأخيرة لـ97 حافلة عادية جديدة، ها أنّـها تتسلّم 30 حافلة مزدوجة جديدة من مجموع الدفعة الأولى التي تتضمّـن 65 حافلة مزدوجة سيتمّ استكمال عملية تسلّـمها قبل العودة المدرسية.
ووفق بلاغ لشركة النقل بتونس سوف يتمّ توزيع هذه الحافلات على المحاور الرئيسية للشبكة التي تشهد تزايدا في طلبات التنقّـل مما سيساهم في تقليص الاكتظاظ وتحسين نوعية الخدمات .
وتجدر الإشارة إلى أنّ طاقة استيعاب الحافلة المزدوجة، التي يناهز ثمنها 470 ألف دينار، تعادل 1,7 % من طاقة استيعاب الحافلة العادية.
وللتذكير، فإنّ هذه التعزيزات تدخل في إطار صفقة اقتناء 494 حافلة (عدد الحافلات العادية: 277 و عدد الحافلات المزدوجة: 217 ) وقد تسلّـمت منها " نقل تونس" إلى غاية اليوم 180 حافة عادية و 30 حافلة مزدوجة في انتظار تسلّم 35 حافلة أخرى قبل العودة المدرسية. ويتضمّـن باقي برنامج الصفقة اقتناء 97 حافلة عادية و 152 حافلة مزدوجة.
وتتمثل خصائص هذه الحـافلات الجديدة بوجود 3 كاميرات مراقبة وقمرة سياقة مستقلّة ونظام إعلام إلكتروني (رقم الخط والوجهة) بالإضافة إلى نظام تهوئة أوتوماتيكي ونظام تنوير داخلي مقتصد للطاقة.
ووفق بلاغ لشركة النقل بتونس سوف يتمّ توزيع هذه الحافلات على المحاور الرئيسية للشبكة التي تشهد تزايدا في طلبات التنقّـل مما سيساهم في تقليص الاكتظاظ وتحسين نوعية الخدمات .
وتجدر الإشارة إلى أنّ طاقة استيعاب الحافلة المزدوجة، التي يناهز ثمنها 470 ألف دينار، تعادل 1,7 % من طاقة استيعاب الحافلة العادية.
وللتذكير، فإنّ هذه التعزيزات تدخل في إطار صفقة اقتناء 494 حافلة (عدد الحافلات العادية: 277 و عدد الحافلات المزدوجة: 217 ) وقد تسلّـمت منها " نقل تونس" إلى غاية اليوم 180 حافة عادية و 30 حافلة مزدوجة في انتظار تسلّم 35 حافلة أخرى قبل العودة المدرسية. ويتضمّـن باقي برنامج الصفقة اقتناء 97 حافلة عادية و 152 حافلة مزدوجة.
وتتمثل خصائص هذه الحـافلات الجديدة بوجود 3 كاميرات مراقبة وقمرة سياقة مستقلّة ونظام إعلام إلكتروني (رقم الخط والوجهة) بالإضافة إلى نظام تهوئة أوتوماتيكي ونظام تنوير داخلي مقتصد للطاقة.
En continu
- 09:52 التصويت الذكيّ
- 09:45 صورة بألف معنى
- 06:58 الرئيس الذي نريد
- 02:03 النهضة المظلومة..
- Hier 22:13 الباهاما.. 2500 مفقود جراء إعصار دوريان
- Hier 21:35 توقيع 4 اتفاقيات تعاون بين تونس والعراق
- Hier 19:49 اجراءات جديدة للرفع من جودة خدمات ميناء رادس
- Hier 17:38 بين 26 و 26/26 ..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:02
|18:34
|15:49
|12:23
|05:59
|04:30
|
30°
|30°
|% 62
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|30°-24
|30°-23
|32°-23
|32°-24
|34°-23
Follow @babnet_Tunisie
(123 487) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(112 420) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
( 99 011) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 85 223) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 250) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 63 775) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 690) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 61 663) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 58 752) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 56 588) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 55 745) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 50 784) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 357) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 48 631) سلمى اللومي تتنازل لفائدة عبد الكر
( 47 899) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 47 068) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 46 158) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 46 055) بوبكر يعتذر لمورو
( 43 847) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 42 755) هكذا علمت الإمارات بتفاصيل المناظر
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: القيروان: الهاشمي الحامدي يتعهد بأن تكون ''القيروان عاصمة تونس'' وأن تستعيد مجدها