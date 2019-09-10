اجتماع مجلس الاعمال المشترك التونسي العراقيي

Mardi 10 Septembre 2019
باب نات - انعقد صباح اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اجتماع مجلس الأعمال المشترك التونسي العراقي ترأسه منير الموخر رئيس المجلس و صادق هاشم الفيحان نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية وبحضور عدد هام من رجال الأعمال التونسيين والعراقيين.
وأكد منير الموخر على اهمية دور المجلس في دفع التبادل التجاري والاستثمار بتمكين المؤسسات من التوجه الى السوق العراقية خاصة في ما يتعلق بالمنتوجات الانشائية والغذائية وعلى ضرورة تسهيل مرور البضاعة بين البلدين.
ودعا منير المؤخر رجال الأعمال التونسيين إلى المشاركة بفعالية في الدورة القادمة من معرض بغداد الدولي.
من جهته، قال صادق هاشم الفيحان ان مجلس الاعمال المشترك يترجم الرغبة الثنائية والمشتركة في الارتقاء بالتعاون المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية لافتا الى ضرورة تشجيع السياحة وتدعيم النقل الجوي لتسهيل تنقل السياح ورجال الاعمال على حد سواء مما سيسمح بالترويج للسياحة والاستثمار بين البلدين.
كما دعا شركات المقاولات والبناء للمشاركة الفاعلة في مشروع اعادة اعمار العراق والتجار التونسيين والعراقيين للمشاركة بكثافة وفاعلية في مختلف المعارض والمؤتمرات التي تقام في كل من تونس والعراق وكذلك بانشاء معرض دائم للمنتجات التونسية في العراق.
وأكد منير الموخر على اهمية دور المجلس في دفع التبادل التجاري والاستثمار بتمكين المؤسسات من التوجه الى السوق العراقية خاصة في ما يتعلق بالمنتوجات الانشائية والغذائية وعلى ضرورة تسهيل مرور البضاعة بين البلدين.
ودعا منير المؤخر رجال الأعمال التونسيين إلى المشاركة بفعالية في الدورة القادمة من معرض بغداد الدولي.
من جهته، قال صادق هاشم الفيحان ان مجلس الاعمال المشترك يترجم الرغبة الثنائية والمشتركة في الارتقاء بالتعاون المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية لافتا الى ضرورة تشجيع السياحة وتدعيم النقل الجوي لتسهيل تنقل السياح ورجال الاعمال على حد سواء مما سيسمح بالترويج للسياحة والاستثمار بين البلدين.
كما دعا شركات المقاولات والبناء للمشاركة الفاعلة في مشروع اعادة اعمار العراق والتجار التونسيين والعراقيين للمشاركة بكثافة وفاعلية في مختلف المعارض والمؤتمرات التي تقام في كل من تونس والعراق وكذلك بانشاء معرض دائم للمنتجات التونسية في العراق.
En continu
- 19:28 فن الممكن وفن الغباء
- 17:51 الانتخابات إمتحان شعب !
- Hier 21:48 صورة اليوم: حتى في حفل زفاف جو المناظرة حاضر
- Hier 21:36 صورة اليوم: مورو بالبدلة الإفرنجية
- Hier 20:50 الملك عبد الله الثاني يستقبل خميس الجهيناوي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:05
|18:37
|15:51
|12:23
|05:57
|04:29
|
24°
|24°
|% 88
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|24°-20
|30°-22
|29°-24
|31°-24
|33°-23
Follow @babnet_Tunisie
(123 202) هكذا أوقف مورو ''ماكينة الدمغجة ال
(111 856) سمير الوافي لمية القصوري: لا تحاو
( 85 125) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 167) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 63 676) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 63 579) تفاصيل جريمة العوينة: الضحية كان ب
( 61 096) ''عركة'' بين مايا القصوري وسيف ال
( 60 836) السيرة الذاتية للمترشح حاتم بولب
( 56 529) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 55 450) وزارة التربية تعلن عن فتح باب ال
( 53 804) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 50 639) على قناة التاسعة: برهان بسيس يرفض
( 49 272) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 839) نداء تونس يجمد عضوية رضوان عيارة ب
( 45 941) بوبكر يعتذر لمورو
( 43 783) بلاغ توضيحي من الإدارة العامة للسج
( 43 163) حفيدة عليسة.. المناظرة.. ''عمر منص
( 42 142) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 41 466) رفض الافراج عن نبيل القروي
( 40 108) رئاسة 2019 : احدى عشر قناة تونسية
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: رئاسية 2019 : عشية الانتخابات .. تونسيون في الخارج في حيرة من أمرهم بسبب ''ضبابية الرؤية''