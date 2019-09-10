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اجتماع مجلس الاعمال المشترك التونسي العراقيي

Mardi 10 Septembre 2019

Mardi 10 Septembre 2019
باب نات - انعقد صباح اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اجتماع مجلس الأعمال المشترك التونسي العراقي ترأسه منير الموخر رئيس المجلس و صادق هاشم الفيحان نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية وبحضور عدد هام من رجال الأعمال التونسيين والعراقيين.

وأكد منير الموخر على اهمية دور المجلس في دفع التبادل التجاري والاستثمار بتمكين المؤسسات من التوجه الى السوق العراقية خاصة في ما يتعلق بالمنتوجات الانشائية والغذائية وعلى ضرورة تسهيل مرور البضاعة بين البلدين.


ودعا منير المؤخر رجال الأعمال التونسيين إلى المشاركة بفعالية في الدورة القادمة من معرض بغداد الدولي.
من جهته، قال صادق هاشم الفيحان ان مجلس الاعمال المشترك يترجم الرغبة الثنائية والمشتركة في الارتقاء بالتعاون المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية لافتا الى ضرورة تشجيع السياحة وتدعيم النقل الجوي لتسهيل تنقل السياح ورجال الاعمال على حد سواء مما سيسمح بالترويج للسياحة والاستثمار بين البلدين.

كما دعا شركات المقاولات والبناء للمشاركة الفاعلة في مشروع اعادة اعمار العراق والتجار التونسيين والعراقيين للمشاركة بكثافة وفاعلية في مختلف المعارض والمؤتمرات التي تقام في كل من تونس والعراق وكذلك بانشاء معرض دائم للمنتجات التونسية في العراق.

  
  
     
  
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