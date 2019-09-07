بعد تخطئة الحوار، بوغلاب يهاجم أعضاء الهايكا : هذوما مكّاسة وليسوا أمناء على قطاع الاعلام

Samedi 07 Septembre 2019
باب نات - هاجم الجمعة 6 سبتمبر الاعلامي محمد بوغلاب، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" على خلفية قرار الهيئة بتخطئة قناة الحوار التونسي من أجل الاشهار السياسي للمرشح للرئاسة سليم الرياحي.
واعتبر بوغلاب أن الهايكا تشتغل بعقلية المكّاسة وقال "أنا ما نحترمش مهنة المكّاسة آما ثمّة حاجة تُطبّق بعقليّة المكّاسة وهي خطايا الهايكا على القنوات.
وهاجم بوغلاب أعضاء مجلس الهيئة برئاسة النوري اللجمي مشدّدا على أنهم ليسوا أمناء على قطاع الاعلام وقال "قدّاش عندهم من مقال؟ قداش عندهم من ساعة تلفزية؟ قدّاش عندهم من ساعة اذاعية؟ في اشارة إلى أن لا دراية ولا خبرة لهم في المجال".
وتابع مستنكرا "الهايكا اليوم تنتصب اليوم وتخطّي وتخدم خدمة مكّاس، آما أحنا يفترض أننا قاعدين نتعلّموا وعلى هذاكا ثمة تدرّج في العقوبات موش طول تدكّني في الحبس" مضيفا أنه من غير المعقول تسليط عقوبات على وسائل الاعلام بتلك الطريقة فالهدف هو التعديل وليس أنّك تخدم مكّاس.
وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا)، قرّر تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة "الحوار التونسي"، قدرها 50 ألف دينار، من أجل "الإشهار السياسي لصالح المترشح للإنتخابات الرئاسية، سليم الرياحي".
وأرجعت الهايكا قرارها إلى "إفراد المترشح سليم الرياحي بحوار خاص على القناة المذكورة تم بثه بتاريخ 4 سبتمبر 2019، تضمن أشكالا متعددة من الدعاية والترويج لشخصه".
وقد قرّر المجلس، سحب هذا الحوار من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثّه.
واعتبر بوغلاب أن الهايكا تشتغل بعقلية المكّاسة وقال "أنا ما نحترمش مهنة المكّاسة آما ثمّة حاجة تُطبّق بعقليّة المكّاسة وهي خطايا الهايكا على القنوات.
وهاجم بوغلاب أعضاء مجلس الهيئة برئاسة النوري اللجمي مشدّدا على أنهم ليسوا أمناء على قطاع الاعلام وقال "قدّاش عندهم من مقال؟ قداش عندهم من ساعة تلفزية؟ قدّاش عندهم من ساعة اذاعية؟ في اشارة إلى أن لا دراية ولا خبرة لهم في المجال".
وتابع مستنكرا "الهايكا اليوم تنتصب اليوم وتخطّي وتخدم خدمة مكّاس، آما أحنا يفترض أننا قاعدين نتعلّموا وعلى هذاكا ثمة تدرّج في العقوبات موش طول تدكّني في الحبس" مضيفا أنه من غير المعقول تسليط عقوبات على وسائل الاعلام بتلك الطريقة فالهدف هو التعديل وليس أنّك تخدم مكّاس.
وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا)، قرّر تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة "الحوار التونسي"، قدرها 50 ألف دينار، من أجل "الإشهار السياسي لصالح المترشح للإنتخابات الرئاسية، سليم الرياحي".
وأرجعت الهايكا قرارها إلى "إفراد المترشح سليم الرياحي بحوار خاص على القناة المذكورة تم بثه بتاريخ 4 سبتمبر 2019، تضمن أشكالا متعددة من الدعاية والترويج لشخصه".
وقد قرّر المجلس، سحب هذا الحوار من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثّه.
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