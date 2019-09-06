سيف الدين مخلوف: ساكشف للشعب من قتل شكري بلعيد و لو دفعت حياتي ثمنا لذلك

Vendredi 06 Septembre 2019
باب نات - كشف المرشح للانتخابات الرئاسية سيف الدين مخلوف لراديو موزاييك fm أنه صديق للشهيد شكري بلعيد و المرتزقة الذين يتاجرون بدمه يعرفون الحقيقة كاملة لكنهم يسترزقون من قضيته و لا يريدون حتى صدور الحكم الابتدائي في حق المتهمين خوفا من انقطاع سبالة التمويل .. و اضاف مخلوف ان ظهور محامي مصطفى خذر مدة 20 دقيقة كشف حجم الكذب و الأباطيل التي يروجها المرتزقة حيث توقفوا عن عقد الندوات الصحفية ، و قال أن المرحوم فوزي بن مراد لما لامس الحقيقة وقع قتله . و أكد انه اذا وصل للرئاسة سيكشف الحقيقة للتونسيين و لن يخاف اذا دفع حياته ثمنا لذلك , و لاحظ ان الباجي قايد السبسي وعد بذلك و أخلف و سيأتي من بعده من يعد و لا ينفذ لأنهم يخافون الدوائر الأجنبية .
اقرأ أيضا: محامي مصطفى خضر: هيئة الدفاع اخفت علاقة الهمامي واللطيف بالمبلغ التي تحصل عليه قاتل بلعيد
اقرأ أيضا: محامي مصطفى خضر: هيئة الدفاع اخفت علاقة الهمامي واللطيف بالمبلغ التي تحصل عليه قاتل بلعيد
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