جوهر بن مبارك: الفهري سجين فساد سابق ''يكمبص'' مع سجين فساد لاحق ''الرياحي'' لانقاذ فاسد حالي القروي

Mardi 03 Septembre 2019



باب نات

- انتقد استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك الحوار الذي يسعى مدير قناة الحوار التونسي سامي الفهري بثه مع المرشح الرئاسي سليم الرياحي.وكتب جوهر بن مبارك في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " سجين متع فساد سابق (الفهري) "يكمبص" مع سجين متع فساد لاحق (الرياحي) باش يمنعو سجين متع فساد حالي (القروي).