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سيف الدين مخلوف: الباجي مارجعش العلاقات مع سوريا باش نرجعها انا؟؟

Lundi 02 Septembre 2019

Lundi 02 Septembre 2019
باب نات - قال المرشح الرئاسي سيف الدين مخلوف في حوار عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" انه لن يعيد العلاقات مع سوريا في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال مخلوف " نعتبر ان الرئئيس السوري بشار الاسد اذنب في حق الشعب السوري الذي يجب ان يحدد طريقه ويرفض حريته.
وتابع سيف الدين مخلوف في رده على سؤال حول امكانية اعادة العلاقات مع سوريا " الباجي مارجعش العلاقات مع سوريا باش نرجعها انا.



  
  
     
  
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