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مرام بن عزيزة: راجلي طلع خاين وقلاّب، مخرّج شيكات ب2 مليارات وحتّي عرسي طلع موش خالص

Dimanche 01 Septembre 2019

Dimanche 01 Septembre 2019
باب نات - استضاف مساء السبت 31 أوت، سامي الفهري في برنامجه فكرة سامي الفهري، الممثلة مرام بن عزيزة للحديث عما حصل مع زوجها وتوضيح ما راج حول تحيّله عليها في مبلغ يقدّر ب400 ألف دينار.

وأكّدت بن عزيزة أن زواجها جاء بعد قصّة حب وأنها أحبّته كثيرا وأنها لم تكن تتصوّر ما سيحصل معها مشيرة إلى أنها كانت سعيدة بعد الزواج ولم تلاحظ أي شيء.


وأفادت بأنها بدأت تشك في زوجها بعد أقل من سنة من الزواج وأنها سمعت قبل ذلك الكثير من الأشياء لكنها كانت تتغاضى عن الأمر وقالت "كأن غشاوة كانت علي بصري وسمعي".

وصرّحت بن عزيزة بأن زوجها اتّضح أنه "خاين " موضّحة أنه كان لديه علاقة مع امرأة أخرى وإلى جانب ذلك اتضح أنه "قلاّب".
وأفادت بأن زوجها أصدر شيكات من حساب بنكي مشترك بينهما ليس بقيمة 400 ألف دينار كما تم الحديث عنه بل بحوالي المليارين مضيفة "حتى عرسي موش خالص".



  
  
     
  
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