Dimanche 01 Septembre 2019
باب نات - افتتح السبت 31 أوت، مرشّح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية عبد الفتاح مورو حملته الانتخابية في الخارج من العاصمة الاقتصادية لايطاليا ميلانو.
وبعيدا عن أجواء الحملة عاش عبد الفتاح مورو قبل وصوله إلى ايطاليا مغامرة يعتبرها البعض مضحكة فيما يعتبرها آخرون مؤسفة مع الناقلة الوطنية التونيسار.
وتتمثل هذه المغامرة وفق ما أكّده القيادي بالنهضة أسامة بن سالم في تأخير للرحلة بحوالي ساعتين إلى جانب وقوع خطأ في توجيه حقائب مورو التي تم ارسالها إلى الجزائر عوض ايطاليا.
وتعليقا على ذلك قال بن سالم إن بعض المنتسبين للنهضة اعتبروا أن ما حصل مع مرور مؤامرة واستدرك قائلا "الواقع أن ما حصل معه ليس استثناء بل يكاد يكون الواقع الذي يعيشه كل مسافر اتخذ من ناقلتنا الوطنية قطعة عذاب لسفره.
وبعيدا عن أجواء الحملة عاش عبد الفتاح مورو قبل وصوله إلى ايطاليا مغامرة يعتبرها البعض مضحكة فيما يعتبرها آخرون مؤسفة مع الناقلة الوطنية التونيسار.
وتتمثل هذه المغامرة وفق ما أكّده القيادي بالنهضة أسامة بن سالم في تأخير للرحلة بحوالي ساعتين إلى جانب وقوع خطأ في توجيه حقائب مورو التي تم ارسالها إلى الجزائر عوض ايطاليا.
وتعليقا على ذلك قال بن سالم إن بعض المنتسبين للنهضة اعتبروا أن ما حصل مع مرور مؤامرة واستدرك قائلا "الواقع أن ما حصل معه ليس استثناء بل يكاد يكون الواقع الذي يعيشه كل مسافر اتخذ من ناقلتنا الوطنية قطعة عذاب لسفره.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: مع انطلاق الحملة، مورو يصل إلى ايطاليا متأخّرا بساعتين دون حقائبه التي وجّهتها التونيسار للجزائر