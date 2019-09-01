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مع انطلاق الحملة، مورو يصل إلى ايطاليا متأخّرا بساعتين دون حقائبه التي وجّهتها التونيسار للجزائر

Dimanche 01 Septembre 2019

Dimanche 01 Septembre 2019
باب نات - افتتح السبت 31 أوت، مرشّح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية عبد الفتاح مورو حملته الانتخابية في الخارج من العاصمة الاقتصادية لايطاليا ميلانو.

وبعيدا عن أجواء الحملة عاش عبد الفتاح مورو قبل وصوله إلى ايطاليا مغامرة يعتبرها البعض مضحكة فيما يعتبرها آخرون مؤسفة مع الناقلة الوطنية التونيسار.




وتتمثل هذه المغامرة وفق ما أكّده القيادي بالنهضة أسامة بن سالم في تأخير للرحلة بحوالي ساعتين إلى جانب وقوع خطأ في توجيه حقائب مورو التي تم ارسالها إلى الجزائر عوض ايطاليا.

وتعليقا على ذلك قال بن سالم إن بعض المنتسبين للنهضة اعتبروا أن ما حصل مع مرور مؤامرة واستدرك قائلا "الواقع أن ما حصل معه ليس استثناء بل يكاد يكون الواقع الذي يعيشه كل مسافر اتخذ من ناقلتنا الوطنية قطعة عذاب لسفره.

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 188268

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 01 Septembre 2019 à 11h 09m |           
ألف تحية وتحية الى الجميع والبداية مع الطرافة التونسية وطبعا نقصد أخطبوط الدولة العميقة المنتشرة في كل مساحة هذا الوطن .يعني أن مورو ليس الشاهد والذي عبر المطار كمواطن عادي ليتبين أن مورو هو من كان عبوره كمواطن عادي بل زائد جرعة من فرقة تمرميد السياسيين والرسالة واضحة طبعا قبل دخوله الى القصر بأن مصيره سيكون أشد مما لاقاه المنصف المرزوقي .والسؤال -هل سيسمح الشعب لهذه العصابات أن تحكمنا بعد
الانتخابات القادمة من وراء ستار ؟

Karimyousef  (France)  |Dimanche 01 Septembre 2019 à 10h 35m |           
J'ai du mal à croire que ce soit une simple erreur il y a tellement de bassesses chez certains,qui sont capables de tous les coups.c'est comme la vidéo fabriquée contre lui



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