في الجبل الاحمر محاصرة عنصر اجرامي محل 11منشور تفتيش ...

Samedi 31 Août 2019



باب نات

- تمكن ليلة امس اعوان مركز الأمن الوطني بالجبل الاحمر بالتنسيق مع فرقة الشرطة العدلية العمران من القبض علي نفر مفتش عنه محل 11 منشور تفتيش لفائدة عدة وحدات أمنية من أجل ترويج المخدرات و الاعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادة ...باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه لمواصلة الأبحاث معه وعرض الشاكين عليه ومكافحته بهم....