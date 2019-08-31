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في الجبل الاحمر محاصرة عنصر اجرامي محل 11منشور تفتيش ...

Samedi 31 Août 2019

Samedi 31 Août 2019
باب نات - تمكن ليلة امس اعوان مركز الأمن الوطني بالجبل الاحمر بالتنسيق مع فرقة الشرطة العدلية العمران من القبض علي نفر مفتش عنه محل 11 منشور تفتيش لفائدة عدة وحدات أمنية من أجل ترويج المخدرات و الاعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادة ...


باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه لمواصلة الأبحاث معه وعرض الشاكين عليه ومكافحته بهم....


  
  
     
  
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