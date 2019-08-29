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رضوان عيارة يقاضي علي الحفصي وخالد شوكات بتهمة التدليس

Jeudi 29 Août 2019

Jeudi 29 Août 2019
باب نات - أعلن الخميس 29 أوت، رئيس الهيئة السياسية لحركة نداء تونس رضوان عيارة أنه قرّر مقاضاة الموقّعين علي بيان تجميد نشاطه في الحزب بتهمة التدليس وهم رئيس اللجنة المركزية حافظ السبسي ورئيس المجلس الوطني رؤوف الخماسي والأمين العام علي الحفصي والمدير التنفيذي خالد شوكات.

وأشار عيارة إلي تواجد اثنين من الموقّعين على البيان خارج أرض الوطن وهما حافظ السبسي ورؤوف الخماسي مشدّدا على أن ذلك مخالف للقوانين الداخلية للحزب.


يذكر أن حركة نداء تونس قرّرت تجميد نشاط رضوان عيارة بعد تصريحاته بأن الحركة تدعم يوسف الشاهد في الانتخابات الرئاسية وأكّدت دعما لعبد الكريم الزبيدي.



  
  
     
  
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