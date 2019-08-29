صحبي بن فرج ينسحب من تحيا تونس ويلتحق بفريق حملة الزبيدي ؟؟

Jeudi 29 Août 2019



باب نات

- تم الاربعاء 28 أوت، تدشين مقر حملة المترشّح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي وسط حضور عدد من أنصاره ومسانديه وشخصيات سياسية على غرار رئيس حزب آفاق تونس ياسين ابراهيم.وما أثار الانتباه هو حضور القيادي في حركة تحيا تونس صحبي بن فرج الذي يبدو أنه أنهى ارتباطه بحزب يوسف الشاهد ليلتحق بحملة منافسه في الرئاسية.وقد أكّد الاعلامي محمد اليوسفي استقالة بن فرج من حركة تحيا تونس واعتبر أن هذه الاستقالة تحتاج الكثير من التمعن والتدبر خاصة وأن بن فرج اختار الالتحاق بحملة الخصم اللدود للشاهد وفق تعبيره.