صحبي بن فرج ينسحب من تحيا تونس ويلتحق بفريق حملة الزبيدي ؟؟

Jeudi 29 Août 2019
باب نات - تم الاربعاء 28 أوت، تدشين مقر حملة المترشّح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي وسط حضور عدد من أنصاره ومسانديه وشخصيات سياسية على غرار رئيس حزب آفاق تونس ياسين ابراهيم.
وما أثار الانتباه هو حضور القيادي في حركة تحيا تونس صحبي بن فرج الذي يبدو أنه أنهى ارتباطه بحزب يوسف الشاهد ليلتحق بحملة منافسه في الرئاسية.
وقد أكّد الاعلامي محمد اليوسفي استقالة بن فرج من حركة تحيا تونس واعتبر أن هذه الاستقالة تحتاج الكثير من التمعن والتدبر خاصة وأن بن فرج اختار الالتحاق بحملة الخصم اللدود للشاهد وفق تعبيره.
وما أثار الانتباه هو حضور القيادي في حركة تحيا تونس صحبي بن فرج الذي يبدو أنه أنهى ارتباطه بحزب يوسف الشاهد ليلتحق بحملة منافسه في الرئاسية.
وقد أكّد الاعلامي محمد اليوسفي استقالة بن فرج من حركة تحيا تونس واعتبر أن هذه الاستقالة تحتاج الكثير من التمعن والتدبر خاصة وأن بن فرج اختار الالتحاق بحملة الخصم اللدود للشاهد وفق تعبيره.
2 de 2 commentaires pour l'article 188124
En continu
- 08:01 فرنسا تكذب عيني عينك..
- Hier 23:42 جريمة العوينة : الداخلية تقبض على القاتل
- Hier 23:15 ساكن قرطاج والحياد
- Hier 21:37 حرب الاشاعات بين الشاهد والزبيدي
- Hier 21:27 أزلام ، أيتام، و إعلام ساقط!!!.
- Hier 16:43 سليم الرياحي يعلن عن تأسيس حركة الوطن الجديد
- Hier 16:36 المافيا تنقل معاركها إلى الشوارع !
- Hier 15:41 رئيس الجمهورية يستقبل غسان سلامة
- Hier 14:16 كميات الامطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد
- Hier 13:57 استقالة النائبة رابحة بن حسين من مشروع تونس
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:25
|18:55
|16:01
|12:27
|05:47
|04:16
|
23°
|29°
|% 88
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
0.5 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|29°-23
|30°-25
|27°-22
|29°-23
|29°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 90 167) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 81 716) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 71 112) جوهر بن مبارك يعلّق على ''تخميرة
( 55 680) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 54 806) الفهري يهاجم جوهر بن مبارك بألفاظ
( 54 005) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 52 639) نبيل سيكون يوم الثلاثاء خارج السجن
( 48 798) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 45 653) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 285) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 017) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 43 822) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 42 808) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 41 308) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
( 40 957) حرم الرئيس محمد الناصر... نرويجي
( 40 039) هكذا يمكنك التثبت من إقحام إسمك في
( 38 697) فيديو اليوم: سامي الفهري بحركات ص
( 38 348) الفنانة' 'الحداثية والمتحرّرة'' سو
( 36 860) في قضية العثور على رب أسرة مذبوحا
( 36 037) عندما يورط علي العريض نفسه و حركته
Par:Tomjerry (Tunisia )
Sur: عبد الفتاح مورو: إعادة العلاقات مع سوريا قرار عربي