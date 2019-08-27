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امطار غزيرة ورياح قوية مع ظهور الصواعق باماكن محدودة

Mardi 27 Août 2019

Mardi 27 Août 2019
يكون الوضع الجوي بعد ظهر الثلاثاء ويوم غد الاربعاء ملائما لظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بامطار مؤقتا غزيرة بالشمال ومحليا الوسط مع تساقط البرد وظهور الصواعق باماكن محدودة، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.

وتكون الامطار اكثر اهمية يوم غد الاربعاء حيث تتراوح الكميات عامة بين 30 و 50 مليمترا وتصل محليا الى 80 مليمترا خاصة بمناطق الشمال، وفق نشرة متابعة اصدرها المعهد.
ويتوقع المعهد ان تكون الرياح قوية تتجاوز سرعتها مؤقتا 80 كلم/س اثناء السحب الرعدية.


  
  
     
  
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