ياسين ابراهيم : لن أتخلى عن جنسيتي الفرنسية وادعو عبير موسى ومهدي جمعة لسحب ترشحهما لفائدة الزبيدي

Lundi 26 Août 2019
باب نات - قال ياسين ابراهيم القيادي في آفاق تونس و الذي يدعم حملة ترشح عبد الكريم الزبيدي في الانتخابات الرئاسية أنه لن يتخلى عن جنسيته الفرنسية و أعلن تمسكه بها و قال في برنامج هنا تونس الذي يقدمه محمد اليوسفي في راديو ديوان fm انه كان يعتقد ان للشاهد جنسية أمريكية ،، و اضاف ابراهيم انه قد يفكر في التخلى على الجنسية الفرنسية اذا تقدم يوما ما للانتخابات الرئاسية .
جمعة لا حظوظ له وادعو عبير موسى لسحب ترشحها للزبيدي والا فستتحمل صعود مرشح النهضة
كما طالب رئيس حزب افاق تونسي بعض المرشحين للرئاسة من التيار الوسطي والدستوري لدعم المرشح عبد الكريم الزبيدي.
وقال ياسين ابراهيم " ادعو كلا من عبير موسى ومهدي جمعة ومحسن مرزوق للانسحاب لصالح الزبيدي في مواجهة الاسلام السياسي والمرشحين الثورجيين والشعبويين.
وتابع ياسين ابراهيم " مهدي جمعة ليس له اي حظ ولا يتجاوز 1 بالمائة اضافة الى عبير موسى التي يوجد لها شعبية اكثر ولكن لا تستطيع المرور الى الدور الثاني.
جمعة لا حظوظ له وادعو عبير موسى لسحب ترشحها للزبيدي والا فستتحمل صعود مرشح النهضة
كما طالب رئيس حزب افاق تونسي بعض المرشحين للرئاسة من التيار الوسطي والدستوري لدعم المرشح عبد الكريم الزبيدي.
وقال ياسين ابراهيم " ادعو كلا من عبير موسى ومهدي جمعة ومحسن مرزوق للانسحاب لصالح الزبيدي في مواجهة الاسلام السياسي والمرشحين الثورجيين والشعبويين.
وتابع ياسين ابراهيم " مهدي جمعة ليس له اي حظ ولا يتجاوز 1 بالمائة اضافة الى عبير موسى التي يوجد لها شعبية اكثر ولكن لا تستطيع المرور الى الدور الثاني.
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
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