على خطى نوفل الورتاني ووسيم ميقالو، علاء الشابي يلتحق بقناة التاسعة

Lundi 26 Août 2019
باب نات - أعلنت الاثنين 26 أوت، قناة التاسعة عن انضمام الاعلامي علاء الشابي لأسرة القناة منهيا بذلك تجربته في الحوار التونسي في تقديم برامج مع علاء وأمور جدية.
وبذلك سار علاء الشابي على خطي كل من نوفل الورتاني ووسيم ميقالو وفيصل الحضيري الذين تركوا الحوار التونسي ليلتحقوا بالتاسعة.
وبذلك سار علاء الشابي على خطي كل من نوفل الورتاني ووسيم ميقالو وفيصل الحضيري الذين تركوا الحوار التونسي ليلتحقوا بالتاسعة.
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Par:lechef ( )
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