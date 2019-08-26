سمير عبد الله ... قدام ''تحيا تونس'' لا فمّا لا نهضة ولا الغنوشي والقانون يطبق على الجميع

Lundi 26 Août 2019
باب نات - قال القيادي في حزب تحيا تونس سمير عبد الله في مداخلة عبر امواج اذاعة الديوان اف ام ان القانون سيكون في عهد حزب تحيا تونس قبل الاحزاب والانتخابات والديمقراطية.
واضاف سمير عبد الله " قضية الاغتيالات والجهاز السري والتسفير ستكون حاضرة دائما في سياسة تحيا تونس والشاهد.
وتابع سمير عبد الله " امام تطبيق القانون لن نتسامح لا مع النهضة ولا مع راشد الغنوشي نظرا لخطورة ملف الاغتيالات وتداعياتها على البلاد.
واضاف سمير عبد الله " قضية الاغتيالات والجهاز السري والتسفير ستكون حاضرة دائما في سياسة تحيا تونس والشاهد.
وتابع سمير عبد الله " امام تطبيق القانون لن نتسامح لا مع النهضة ولا مع راشد الغنوشي نظرا لخطورة ملف الاغتيالات وتداعياتها على البلاد.
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Par:lechef ( )
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