صورته كاميرا مراقبة ..200دينار خطية في حق مواطن تحرش بمسافرة بمطار تونس قرطاج .

Lundi 26 Août 2019
باب نات - مثل اليوم الاثنين في حالة إيقاف امام الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس موقوف في العقد الرابع من العمر وذلك لمحاكمته على خلفية تحرشه بمسافرة بمطار تونس قرطاج ولمسها ...
باستنطاق المتهم انكر ما نسب إليه فواجهه القاضي بتسجيل كاميرا المراقبة بمطار تونس قرطاج والتى وثقت عملية تحرشه بالشاكية ولمسها في منطلق حساسة من جسدها فاصر على الانكار ...
المحكمة قررت بعد المفاوضة الحينية تخطئة المتهم ب200دينار ...
باستنطاق المتهم انكر ما نسب إليه فواجهه القاضي بتسجيل كاميرا المراقبة بمطار تونس قرطاج والتى وثقت عملية تحرشه بالشاكية ولمسها في منطلق حساسة من جسدها فاصر على الانكار ...
المحكمة قررت بعد المفاوضة الحينية تخطئة المتهم ب200دينار ...
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Par:mavb2013 (Tunisia )
Sur: على قناة نسمة ... ناشط سياسي يهدد بالدخول في إضراب جوع وحشي إن لم يتم الإفراج عن نبيل القروي؟؟؟