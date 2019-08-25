كاس الاتحاد الافريقي - الاتحاد الرياضي ببنقردان الى الدور الثاني

Dimanche 25 Août 2019



تاهل اتحاد بن قردان الى الدور التمهيدي الثاني من مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد تعادله صفر لصفر اليوم الاحد في كامبالا مع نادي عمارات يونايتد من جنوب السودان في اياب الدور التمهيدي لكاس الاتحاد (كاف).وكان اتحاد بنقردان فاز ذهابا 5-1 وسيلاقي اتحاد بنقردان في الدور المقبل نادي بانداري كينيا المتاهل على حساب أهلي شندي السوداني بعد التعادل صفر لصفر في كينيا ثم التعادل 1-1 في شندي السودان وتقام مباراة الذهاب بين الفريق الكيني واتحاد بنقردان من الدور المقبل يوم 13/14/15 في كينيا فيما يجري يقام لقاء الاياب يوم 27/28/29 سبتمبر في تونس.