لطفي المرايحي : ''جاي من وراء البلايك'' وسأسخر ما تبقى من حياتي لإنقاذ تونس

Dimanche 25 Août 2019
باب نات - قال المترشح للانتخابات الرئاسية لطفي المرايحي السبت 24 أوت انه سيكرس ما تبقى من حياته السياسية لإنقاذ تونس من أزمتها.
وقال لطفي المرايحي في حوار على قناة التاسعة " أنا جاي من وراء البلايك وذلك سيساعدني في مهمتي"، مضيفا " لديا برنامج اقتصادي واجتماعي قادر على انتشال تونس من أزمتها". وتابع لطفي المرايحي " أعتبر أن يوسف الشاهد أخطر مرشح للرئاسة ".
وقال لطفي المرايحي في حوار على قناة التاسعة " أنا جاي من وراء البلايك وذلك سيساعدني في مهمتي"، مضيفا " لديا برنامج اقتصادي واجتماعي قادر على انتشال تونس من أزمتها". وتابع لطفي المرايحي " أعتبر أن يوسف الشاهد أخطر مرشح للرئاسة ".
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Par:abououssama1 ( )
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