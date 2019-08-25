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لطفي المرايحي : ''جاي من وراء البلايك'' وسأسخر ما تبقى من حياتي لإنقاذ تونس

Dimanche 25 Août 2019

Dimanche 25 Août 2019
باب نات - قال المترشح للانتخابات الرئاسية لطفي المرايحي السبت 24 أوت انه سيكرس ما تبقى من حياته السياسية لإنقاذ تونس من أزمتها.

وقال لطفي المرايحي في حوار على قناة التاسعة " أنا جاي من وراء البلايك وذلك سيساعدني في مهمتي"، مضيفا " لديا برنامج اقتصادي واجتماعي قادر على انتشال تونس من أزمتها". وتابع لطفي المرايحي " أعتبر أن يوسف الشاهد أخطر مرشح للرئاسة ".





  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 187914

Lechef  (Tunisia)  |Dimanche 25 Août 2019 à 11h 54m |           
En investissant , non seulement on réduit le taux de chômage mais aussi les caisses sociales seront renflees et la " santé " sera améliorée .

Lechef  (Tunisia)  |Dimanche 25 Août 2019 à 11h 52m |           
Mraihi approuve enfin cette théorie économique qui se base sur l'investissement et non sur la réduction des charges , voire restriction et réduction du personnel .

Lechef  (Tunisia)  |Dimanche 25 Août 2019 à 11h 50m |           
Les " blayeks" ne sont plus ce qu'elles étaient . Actuellement, ces blayeks sont sources d'énergie et d'idées .Honnêtement , Mraihi à excellé , il a brillé puisqu'il a montré qu'il est équivalent .



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