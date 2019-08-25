لطفي المرايحي : ''جاي من وراء البلايك'' وسأسخر ما تبقى من حياتي لإنقاذ تونس

Dimanche 25 Août 2019



باب نات

- قال المترشح للانتخابات الرئاسية لطفي المرايحي السبت 24 أوت انه سيكرس ما تبقى من حياته السياسية لإنقاذ تونس من أزمتها.وقال لطفي المرايحي في حوار على قناة التاسعة " أنا جاي من وراء البلايك وذلك سيساعدني في مهمتي"، مضيفا " لديا برنامج اقتصادي واجتماعي قادر على انتشال تونس من أزمتها". وتابع لطفي المرايحي " أعتبر أن يوسف الشاهد أخطر مرشح للرئاسة ".