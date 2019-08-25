Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Ana Fintidarek  

حافظ قائد السبسي :الشاهد الي كان ''يتلبد في الكولوارات'' ولا اليوم يتبع فينا ويهدد فينا

Dimanche 25 Août 2019

Dimanche 25 Août 2019
باب نات - في تصريح لقناة نسمة قال المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي أن الشاهد القادم من الحزب الجمهوري // كان يتلبد في الكولوارات ولا اليوم يتبع فينا ويهدد فينا.//


انا مهدد في سلامتي الجسدية

من ناحية أخرى قال حافظ قائد السبسي أنّ حياته الشخصيّة وحياة أبنائه وعائلته أصبحت في خطر.
وقال لم يبقى له سوى أن يلتحق بوالده الراحل الباجي قائد السبسي أو أنّه سيلتحق بنبيل القروي في السجن، ودعا الشعب التونسي إلى ضرورة أن يستوعبوا الخطر الذّي يداهم البلاد، قائلا ''وصلنا لوضع إحشّم''، واوضح أنّ تونس اليوم تعيش تصفيات سياسيّة، وأكّد انّ فيصل الجدلاوي محامي شفيق الجراية تحوّل للسّجن وقابل نبيل القروي لأخذ تسجيلات، وقال ''نبيل في حبس الداخل وحافظ في حبس البرّة''.




  
  
     
  
rtt-2424312c1bb979b28d4195adbbe96c01-2019-08-25 10:10:27






4 de 4 commentaires pour l'article 187905

Lechef  (Tunisia)  |Dimanche 25 Août 2019 à 11h 34m |           
C'est certain que pour tout nouvel adhérent en politique commence sa carrière "" dans les couloirs des partis " mais je ne pense pas que HCS est un politicien confirmé pour faire le chef.

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 25 Août 2019 à 11h 17m |           
النيران الصديقة بين عناصر فريق النافورة وكشف غسيلهم على مسمع من الجميع واتهامات بين -الملاكة والكراية- .يعني أن الوطن ومؤسسات الدولة تحولت لغنيمة وعلى الناخب أن يتعلم الدرس ولا يكرر الغباء الذي دفع بهؤلاء الانتهازيين الى مؤسسات الشعب .

Karimyousef  (France)  |Dimanche 25 Août 2019 à 11h 10m |           
@mounir Bruxelles
J'ai l'impression que vous êtes fâché avec c'est ,vous écrivez toujours se pour dire c'est.
Je vous ai déjà signalé cette erreur.
Quand on écrit dans une langue étrangère,il faudrait un minimum de maîtrise sinon ce n'est pas la peine.

Sly  (Tunisia)  |Dimanche 25 Août 2019 à 11h 03m |           
فأما اليتيم فلا تقهر



Présidentielles 2019
En continu

الأحد 25 أوت 2019 | 24 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:32 19:00 16:04 12:28 05:44 04:12
31°
 32° % 55 :الرطــوبة
تونــس 26°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
32°-2636°-2738°-2733°-2434°-24
  • Avoirs en devises
    17490,4

  • (23 août)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,18221 DT        1$ =2,86576 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 août)   516,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1566729470|187905 4628|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires