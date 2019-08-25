حافظ قائد السبسي :الشاهد الي كان ''يتلبد في الكولوارات'' ولا اليوم يتبع فينا ويهدد فينا

Dimanche 25 Août 2019



باب نات

انا مهدد في سلامتي الجسدية

- في تصريح لقناة نسمة قال المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي أن الشاهد القادم من الحزب الجمهوري // كان يتلبد في الكولوارات ولا اليوم يتبع فينا ويهدد فينا.//من ناحية أخرى قال حافظ قائد السبسي أنّ حياته الشخصيّة وحياة أبنائه وعائلته أصبحت في خطر.وقال لم يبقى له سوى أن يلتحق بوالده الراحل الباجي قائد السبسي أو أنّه سيلتحق بنبيل القروي في السجن، ودعا الشعب التونسي إلى ضرورة أن يستوعبوا الخطر الذّي يداهم البلاد، قائلا ''وصلنا لوضع إحشّم''، واوضح أنّ تونس اليوم تعيش تصفيات سياسيّة، وأكّد انّ فيصل الجدلاوي محامي شفيق الجراية تحوّل للسّجن وقابل نبيل القروي لأخذ تسجيلات، وقال ''نبيل في حبس الداخل وحافظ في حبس البرّة''.