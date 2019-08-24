Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Wara9 El Shajar  

بعد ادّعائه أن أمنيين أعلموه بالقبض على القروي قبل 48 ساعة، نقابة الأمن الداخلي تكذّب المطيراوي وتطالب بالتحقيق معه

Samedi 24 Août 2019

Samedi 24 Août 2019
باب نات - كذّبت نقابة قوات الأمن الداخلي الكرونيكور بقناة نسمة أمين مطيراوي على خلفية تصريحه الجمعة 23 أوت في قناة نسمة، بأن قيادات أمنية عليا اتصلت به وأعلمته قبل 48 ساعة أنه سيتم القبض على نبيل القروي.

ودعت النقابة في تدوينة بصفحتها الرسمية على الفايسبوك إلى استدعاء المطيراوي والتحقيق معه ليتم التأكّد من صحّة أقواله وتقديم شكوي رسمية ضدّه في حال ثبت أن تصريحاته لا أساس لها من الصحة.


واعتبرت النقابة أن تصريحات المطيراوي صدرت عنه عن جهل وقالت " يعني يحب يفسرلنا وعن جهل بالطبيعة الي مصالحنا وقياداتنا تواصلو معاه في الخفاء وبعيد عالعينين وقالولو بش نوقفو سيدك وعرفك".
وتابعت قائلة " كيفاش نجمو نعرفو الي الشخص هذا يقول في كلام موش صحيح، اول شي المصالح الشتركة مهتمة بملفات ادارية بحتة، ثاني شي بطاقات الجلب و الاذن بالاحتفاظ من مهام النيابة العمومية، ثالث شي نحن مانتحركو الا بتعليمات مالنيابة العمومية، رابع شي موش نحن الي نوقفو الناس و الا من ريوسنا نمشيو نجيبوهم".

يذكر أن المطيراوي صرّح أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يضغط على المديرين العامين للشرطة الفنية وادارة المصالح المشتركة لاثارة الملفات بخصوص نبيل القروي.



  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 187880

Lechef  ()  |Samedi 24 Août 2019 à 14h 13m |           
Ça doit être son comportement . Il est ainsi. Il y a des gens même du commun qui veulent faire savoir au public qu'ils savent tout ce qui va passer . C'est comme Ben Akacha Tv9

Sly  (Tunisia)  |Samedi 24 Août 2019 à 14h 06m |           
رأس اللحم هذا ... فنش من المكرونة متاع عرفو

Mnasser57  (Austria)  |Samedi 24 Août 2019 à 13h 52m |           
كل واحد تجيبو نسمة لازم يجيب كدبة او سبة وشتيمة او تفتين وقوادة حتى يضمن الجورني متاعو



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