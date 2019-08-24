بعد ادّعائه أن أمنيين أعلموه بالقبض على القروي قبل 48 ساعة، نقابة الأمن الداخلي تكذّب المطيراوي وتطالب بالتحقيق معه

Samedi 24 Août 2019



باب نات

- كذّبت نقابة قوات الأمن الداخلي الكرونيكور بقناة نسمة أمين مطيراوي على خلفية تصريحه الجمعة 23 أوت في قناة نسمة، بأن قيادات أمنية عليا اتصلت به وأعلمته قبل 48 ساعة أنه سيتم القبض على نبيل القروي.ودعت النقابة في تدوينة بصفحتها الرسمية على الفايسبوك إلى استدعاء المطيراوي والتحقيق معه ليتم التأكّد من صحّة أقواله وتقديم شكوي رسمية ضدّه في حال ثبت أن تصريحاته لا أساس لها من الصحة.واعتبرت النقابة أن تصريحات المطيراوي صدرت عنه عن جهل وقالت " يعني يحب يفسرلنا وعن جهل بالطبيعة الي مصالحنا وقياداتنا تواصلو معاه في الخفاء وبعيد عالعينين وقالولو بش نوقفو سيدك وعرفك".وتابعت قائلة " كيفاش نجمو نعرفو الي الشخص هذا يقول في كلام موش صحيح، اول شي المصالح الشتركة مهتمة بملفات ادارية بحتة، ثاني شي بطاقات الجلب و الاذن بالاحتفاظ من مهام النيابة العمومية، ثالث شي نحن مانتحركو الا بتعليمات مالنيابة العمومية، رابع شي موش نحن الي نوقفو الناس و الا من ريوسنا نمشيو نجيبوهم".يذكر أن المطيراوي صرّح أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يضغط على المديرين العامين للشرطة الفنية وادارة المصالح المشتركة لاثارة الملفات بخصوص نبيل القروي.