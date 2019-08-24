من الأرشيف ... الغنوشي لنبيل القروي... مش قتلك امورك تاعبة يا نبيل

Samedi 24 Août 2019
باب نات - بعد القبض على المرشح الرئاسي نبيل القروي بتهمة تبييض الاموال والتهرب الضريبي تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو قديم لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وهو يلوم القروي اثناء الاحتفال بالعيد الوطني الجزائري سنة 2013.
وكان القروي قد نادى الغنوشي للحديث معه ليجيبه الاخير " امورك تاعبة يا نبيل".
وكان القروي قد نادى الغنوشي للحديث معه ليجيبه الاخير " امورك تاعبة يا نبيل".
1 de 1 commentaires pour l'article 187874
En continu
- 10:46 بدأت الغربلة ،،،
- Hier 22:20 لم نخش بن علي و لن نخشى الشاهد و من والاه...
- Hier 20:31 بيان حزب قلب تونس حول ايقاف نبيل القروي
- Hier 20:10 جريمة قتل بشعة تهز ولاية بن عروس..
- Hier 18:42 رئيس الجمهورية يلتقي بوزير الخارجية
- Hier 17:33 يوسف الشاهد يزور جزيرة قرقنة
- Hier 14:29 بنزرت تشهد هطول الأمطار بكميات غزيرة
- Hier 11:49 مترشحون للرئاسة أم للبرلمان ؟
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:33
|19:01
|16:04
|12:29
|05:43
|04:11
|
33°
|32°
|% 49
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|32°-25
|35°-26
|37°-27
|36°-28
|37°-26
Follow @babnet_Tunisie
( 89 716) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 458) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 77 334) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 77 129) كلات بعضها ..
( 67 009) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 55 900) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 560) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 53 920) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 238) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 559) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 174) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 608) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 517) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 45 189) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 43 892) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 938) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
( 42 479) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 42 395) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 41 221) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
( 41 199) زياد كريشان: إلي كان ناوي باش يخطب
Par:lechef ( )
Sur: لطفي العماري يدخل في هستيريا : حركولنا قضية الجهاز السري للنهضة و سنقبل بسجن أي واحد موش مشكل