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من الأرشيف ... الغنوشي لنبيل القروي... مش قتلك امورك تاعبة يا نبيل

Samedi 24 Août 2019

Samedi 24 Août 2019
باب نات - بعد القبض على المرشح الرئاسي نبيل القروي بتهمة تبييض الاموال والتهرب الضريبي تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو قديم لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وهو يلوم القروي اثناء الاحتفال بالعيد الوطني الجزائري سنة 2013.
وكان القروي قد نادى الغنوشي للحديث معه ليجيبه الاخير " امورك تاعبة يا نبيل".



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187874

Mnasser57  (Austria)  |Samedi 24 Août 2019 à 14h 02m |           
قراءات معلمين حكماء والخبرة تتكلم لوحدها
هدا هوالغنوشي



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