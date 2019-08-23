Vendredi 23 Août 2019
باب نات - اتهم القيادي في حركة نداء تونس حافظ قايد السبسي الجمعة 23 أوت رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالوقوف وراء التنكيل به في مطار تونس قرطاج الدولي واخضاعه لإجراءات تفتيش استثنائية.
وفي ما يلي تدوينة حافظ قايد السبسي:
"وددت إعلام الرأي العام ان اليوم و عند عودتي الى ارض الوطن، قامت قوات امن المطار و الديوانة بالتنكيل بي و العبث بأغراضي وتعمد تعريضي لإجراءات تفتيش استثنائية بمعاملة غير لائقة بمواطن، لا احترام فيها لأبسط مقومات حقوق الإنسان و في تجاوز لكل الأعراف و الاخلاقيات في المعاملات الإنسانية، واني إذ اعتبر نفسي ككل التونسيين مواطنا بنفس الحقوق والواجبات فإني ألفت النظر الى ان هذه الممارسات التي أدرك جيدا انها مورست بتعليمات شخصية من يوسف الشاهد هي استنساخ ردئ لما كانت تمارسه سلطة الاستبداد قبل 14 جانفي ضد معارضيها والمختلفين معها."
وفي ما يلي تدوينة حافظ قايد السبسي:
"وددت إعلام الرأي العام ان اليوم و عند عودتي الى ارض الوطن، قامت قوات امن المطار و الديوانة بالتنكيل بي و العبث بأغراضي وتعمد تعريضي لإجراءات تفتيش استثنائية بمعاملة غير لائقة بمواطن، لا احترام فيها لأبسط مقومات حقوق الإنسان و في تجاوز لكل الأعراف و الاخلاقيات في المعاملات الإنسانية، واني إذ اعتبر نفسي ككل التونسيين مواطنا بنفس الحقوق والواجبات فإني ألفت النظر الى ان هذه الممارسات التي أدرك جيدا انها مورست بتعليمات شخصية من يوسف الشاهد هي استنساخ ردئ لما كانت تمارسه سلطة الاستبداد قبل 14 جانفي ضد معارضيها والمختلفين معها."
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: حافظ قايد السبسي يتهم يوسف الشاهد بالوقوف وراء التنكيل به في مطار تونس قرطاج