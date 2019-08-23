Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Min Ghr Lih  

حافظ قايد السبسي يتهم يوسف الشاهد بالوقوف وراء التنكيل به في مطار تونس قرطاج

Vendredi 23 Août 2019

Vendredi 23 Août 2019
باب نات - اتهم القيادي في حركة نداء تونس حافظ قايد السبسي الجمعة 23 أوت رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالوقوف وراء التنكيل به في مطار تونس قرطاج الدولي واخضاعه لإجراءات تفتيش استثنائية.

وفي ما يلي تدوينة حافظ قايد السبسي:
"وددت إعلام الرأي العام ان اليوم و عند عودتي الى ارض الوطن، قامت قوات امن المطار و الديوانة بالتنكيل بي و العبث بأغراضي وتعمد تعريضي لإجراءات تفتيش استثنائية بمعاملة غير لائقة بمواطن، لا احترام فيها لأبسط مقومات حقوق الإنسان و في تجاوز لكل الأعراف و الاخلاقيات في المعاملات الإنسانية، واني إذ اعتبر نفسي ككل التونسيين مواطنا بنفس الحقوق والواجبات فإني ألفت النظر الى ان هذه الممارسات التي أدرك جيدا انها مورست بتعليمات شخصية من يوسف الشاهد هي استنساخ ردئ لما كانت تمارسه سلطة الاستبداد قبل 14 جانفي ضد معارضيها والمختلفين معها."


  
  
     
  
rtt-dd4861b547727243673eb340b218b6db-2019-08-23 15:25:59






3 de 3 commentaires pour l'article 187842

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 23 Août 2019 à 17h 02m |           
بصراحة تبدو الرواية في التدوينة مشكوكا فيها أو مبالغ في حيثياتها لسبب بسيط .حيث لو كانت صحيحة لتابعنا الحادثة بالفيديو على المباشر ولا أعتقد أنه عجز عن استعمال هاتفه الجوال لتوثيق التجاوزات المزعومة أو من مرافقيه .يعني في المحصلة أن ابن الرئيس الراحل يرفض العودة لوضعه الطبيعي كمواطن عادي ليسهل مهمة جهاز المناعة من أمن وديوانة من مراقبة كل ما يدخل جسد الوطن أو يغادره فكل مسافر قد يمرر
الخطر حتى يثبت العكس عبر الكشف بعد تعاظم مخاطر المافيات الرئيسية في العالم وهم ثالوث السلاح والمخدرات والأدوية .

Karimyousef  (France)  |Vendredi 23 Août 2019 à 15h 54m |           
Ça n'a rien à voir avec chahed.ce sont des pratiques assez ancrés malheureusement chez la douane.c'etait seulement votre tour.

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 23 Août 2019 à 15h 38m |           
لا هذاك عادي يعيش فيه المواطن منذ بورقيبة انتي برك تمتعت بحصانة المرحوم وهاك تذوق توة كيف الشعب.
على كل حال مرحبا بيك بين ابناء الوطن



Présidentielles 2019
En continu

الجمعة 23 أوت 2019 | 22 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:35 19:03 16:05 12:29 05:43 04:09
31°
 30° % 55 :الرطــوبة
تونــس 23°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
30°-2334°-2533°-2536°-2637°-28
  • Avoirs en devises
    17490,4

  • (23 août)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,18221 DT        1$ =2,86576 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 août)   516,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1566576347|187842 12751|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires