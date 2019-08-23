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Sur Attessia : Mehdi Jomâa présente son programme à la Présidentielle

Vendredi 23 Août 2019

Vendredi 23 Août 2019
Mehdi Jomâa, le candidat du parti Al Badil à la présidentielle, sera l’invité dans la soirée de ce vendredi 23 août 2019, de l’émission quotidienne « le locataire de Carthage » (ساكن قرطاج) diffusée sur Attessia TV et réalisée en partenariat avec Business News.

Jomâa parlera de sa candidature à la présidentielle ainsi que de son programme.


  
  
     
  
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