ياسين ابراهيم: يوسف الشاهد يشوش على عبد الكريم الزبيدي

Vendredi 23 Août 2019
باب نات - اتهم الخميس 22 أوت، رئيس حزب أفاق تونس ياسين براهيم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالتشويش على منافسه للرئاسية عبد الكريم بإستعمال المرفق العمومي وذلك على خلفية إعلان الشاهد بتوجهه بكلمة الى الشعب التونسي عبر القناة الوطنية الأولى على الساعة السادسة مساء أي قبل حوار الزبيدي على قناة الحوار التونسي بنصف ساعة .
وتساءل براهيم في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك قائلا '' ما الداعي لأن يتوجه رئيس الحكومة بكلمة إلى الشعب التونسي على القناة الوطنية الأولى مساء هذا اليوم نصف ساعة قبل الحوار المبرمج سلفا لمنافسه الدكتور عبد الكريم الزبيدي باستعمال المرفق العمومي؟.
وتابع متسائلا '' هل هناك حدث كبير يستدعي ذلك أم أن الأمر يتعلق بإرادة التشويش على منافس؟''
وأضاف '' إن المنافسة الإنتخابية النزيهة تقتضي ضمان تكافؤ الفرص وحياد مؤسسات الدولة داعيا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري و نقابة الصحفيين إلى ممارسة دورهم التعديلي والمهني من أجل وضع حد لهذا الإستغلال المتكرر للتلفزة الوطنية في الدعاية الشخصية للمترشح يوسف الشاهد.''
وتساءل براهيم في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك قائلا '' ما الداعي لأن يتوجه رئيس الحكومة بكلمة إلى الشعب التونسي على القناة الوطنية الأولى مساء هذا اليوم نصف ساعة قبل الحوار المبرمج سلفا لمنافسه الدكتور عبد الكريم الزبيدي باستعمال المرفق العمومي؟.
وتابع متسائلا '' هل هناك حدث كبير يستدعي ذلك أم أن الأمر يتعلق بإرادة التشويش على منافس؟''
وأضاف '' إن المنافسة الإنتخابية النزيهة تقتضي ضمان تكافؤ الفرص وحياد مؤسسات الدولة داعيا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري و نقابة الصحفيين إلى ممارسة دورهم التعديلي والمهني من أجل وضع حد لهذا الإستغلال المتكرر للتلفزة الوطنية في الدعاية الشخصية للمترشح يوسف الشاهد.''
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Par:carlos73 (Tunisia )
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