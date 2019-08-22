ناجي جلول محل سخرية في الفايسبوك بسبب سرقته شعار الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتيران

Jeudi 22 Août 2019



باب نات

- وجد المرشّح للانتخابات الرئاسية، ناجي جلول، نفسه محلّ سخرية نشطاء موقع الفايسبوك بسبب الشعار الذي اختاره لحملته "القوّة الهادئة".وتبيّن أن جلّول استولى على شعار الرئيس الفرنسي الراحل فرنسوا ميتيران " ما دفع النشطاء إلى القول أن عددا من المترشّحين للرئاسة اختصاصهم التحيّل والسرقة.وتساءل عديد النشطاء مستنكرين "وزير تربية سابق، ومدير للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية عاجز عن الابداع والتفكير في ايجاد شعار لحملته ويريد أن يكون رئيسا ليقود البلاد ويجد حلولا لمشاكلها.. لك الله يا تونس".