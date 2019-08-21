الايزي والهايكا تمنعان نسمة والزيتونة من تغطية الحملات الانتخابية الرئاسية والتشريعية

Mercredi 21 Août 2019
باب نات - تم مساء الاربعاء 21 أوت، توقيع القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المتعلّق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملات الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الاعلام والاتصال السمعي والبصري.
وينص القرار في فصله الخامس على أنه لا يجوز القيام بالحملة الانتخابية في وسائل الاعلام السمعية البصرية التي تمارس نشاط البث خارج اطار المرسوم 116 وغير الحاصلة على اجازة.
وبالتالي فإن القناوت التي تبث خارج إطار القانون وهي قناة نسمة وقناة الزيتونة وإذاعة القرآن الكريم ممنوعة من تغطية الحملات الانتخابية.
يذكر أن الهايكا كانت دعت القنوات المذكورة في ماي 2019 إلى تسوية وضعيتها القانونية قبل أن تجدد الدعوة في جوان 2019 وسط تجاهل هذه القنوات للقانون.
يذكر ان القرار المشترك الذي تم توقيعه اليوم الاربعاء بين الهيئتين يلغي قرارا سابقا تم توقيعه سابقا في جويلية 2014 قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت تلك السنة وتعلق القرار المشترك السابق بضبط القواعد الخاصة للحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها.
ومن المنتظر أن تنطلق الحملات الانتخابية للسباق الرئاسي يوم 2 سبتمبر المقبل على أن تنطلق الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة يوم 14 من الشهر نفسه داخل تونس و يوم 12 سبتمبر خارجها.
وسيجرى التصويت للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها داخل تونس يوم 15 سبتمبر المقبل على ان تجرى في الخارج ايام 13 و 14 و 15 من الشهر ذاته أما الانتخابات التشريعية فستجرى داخل ارض الوطن يوم 6 اكتوبر 2019 و ايام 4 و 5 و 6 اكتوبر المقبل في الخارج.
وينص القرار في فصله الخامس على أنه لا يجوز القيام بالحملة الانتخابية في وسائل الاعلام السمعية البصرية التي تمارس نشاط البث خارج اطار المرسوم 116 وغير الحاصلة على اجازة.
وبالتالي فإن القناوت التي تبث خارج إطار القانون وهي قناة نسمة وقناة الزيتونة وإذاعة القرآن الكريم ممنوعة من تغطية الحملات الانتخابية.
يذكر أن الهايكا كانت دعت القنوات المذكورة في ماي 2019 إلى تسوية وضعيتها القانونية قبل أن تجدد الدعوة في جوان 2019 وسط تجاهل هذه القنوات للقانون.
يذكر ان القرار المشترك الذي تم توقيعه اليوم الاربعاء بين الهيئتين يلغي قرارا سابقا تم توقيعه سابقا في جويلية 2014 قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت تلك السنة وتعلق القرار المشترك السابق بضبط القواعد الخاصة للحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها.
ومن المنتظر أن تنطلق الحملات الانتخابية للسباق الرئاسي يوم 2 سبتمبر المقبل على أن تنطلق الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة يوم 14 من الشهر نفسه داخل تونس و يوم 12 سبتمبر خارجها.
وسيجرى التصويت للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها داخل تونس يوم 15 سبتمبر المقبل على ان تجرى في الخارج ايام 13 و 14 و 15 من الشهر ذاته أما الانتخابات التشريعية فستجرى داخل ارض الوطن يوم 6 اكتوبر 2019 و ايام 4 و 5 و 6 اكتوبر المقبل في الخارج.
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Par:kerker (France )
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