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توفيق المرودي : عبير موسي باعت رئاسة القائمات في المزاد و تدعمها مخابرات أجنبية

Mercredi 21 Août 2019

Mercredi 21 Août 2019
باب نات - قال القيادي المستقيل من الحر الدستوري الحر توفيق المرودي وهو اطار سابق في امن الدولة زمن بن علي ان عبير موسي باعت رئاسة القائمات الخاصة بالانتخابات التشريعية في المزاد العلني و اقصت مناضلي الحزب و ظهرت وجوه لا نعرفها ، و اضاف في برنامج "هنا تونس" الذي يقدمه محمد اليوسفي في راديو ديوان fm ان رئيس قائمة نابل 2 دفع شيكا ب 150 الف دينار ، و عينت رئيس قائمة الكاف شخصا لا علاقة له بالجهة كما قسمت صفاقس بين مدينة و ريف .

و اكد توفيق المرودي غياب الشفافية المالية في معاملات الحزب و تهميش عبير موسي للجميع وهي تفضل دخول الاموال لها في أكياس سوداء ، و أقر بوجود تمويلات خارجية مشبوهة و دعم من رجال اعمال مثل يوسف العمري الذي سافر لها بطائرة خاصة من ابيدجان الى باريس .
و في اعتراف خطير قال أيضا ان عبير موسي مدعومة من مخابرات أجنبية .


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 187742

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 21 Août 2019 à 18h 18m |           
لماذا كل شيئ مسيب في البلاد وكأن لا يوجد لا حاكم ولا قوانين لحماية تونس.
لو ثبت ما صرح به هذا السيد فمكان عبير موسي هو السجن ولا قصر قرطاج.

Hassen  (Tunisia)  |Mercredi 21 Août 2019 à 18h 12m |           
A la lumière de ces déclarations, le procureur de la république est invité à ouvrir une enquête approfondie pour élucider aveux

Il ne faut pas laisser passer des actes blâmables pareilles



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