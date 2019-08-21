توفيق المرودي : عبير موسي باعت رئاسة القائمات في المزاد و تدعمها مخابرات أجنبية

Mercredi 21 Août 2019



باب نات

- قال القيادي المستقيل من الحر الدستوري الحر توفيق المرودي وهو اطار سابق في امن الدولة زمن بن علي ان عبير موسي باعت رئاسة القائمات الخاصة بالانتخابات التشريعية في المزاد العلني و اقصت مناضلي الحزب و ظهرت وجوه لا نعرفها ، و اضاف في برنامج "هنا تونس" الذي يقدمه محمد اليوسفي في راديو ديوان fm ان رئيس قائمة نابل 2 دفع شيكا ب 150 الف دينار ، و عينت رئيس قائمة الكاف شخصا لا علاقة له بالجهة كما قسمت صفاقس بين مدينة و ريف .و اكد توفيق المرودي غياب الشفافية المالية في معاملات الحزب و تهميش عبير موسي للجميع وهي تفضل دخول الاموال لها في أكياس سوداء ، و أقر بوجود تمويلات خارجية مشبوهة و دعم من رجال اعمال مثل يوسف العمري الذي سافر لها بطائرة خاصة من ابيدجان الى باريس .و في اعتراف خطير قال أيضا ان عبير موسي مدعومة من مخابرات أجنبية .