Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - A Gadan Alkak  

المستقيلة من الحزب الدستوري الحر: لا تنخدعوا بعبير موسي فهي منهمكة في خدمة نفسها لا الدفاع عن التونسيين

Mercredi 21 Août 2019

Mercredi 21 Août 2019
باب نات - دعت المستقيلة حديثا من الحزب الدستوري الحر سامية العوني قارة التونسيين الى عدم الانخداع بعبير موسي رئيسة الحزب.

وقالت سامية العنوني قارة في حوار على قناة نسمة أن رئيس الحزب منهمكة في خدمة نفسها، مضيفة " الحديث عن شعبية الحزب في كل ولايات الجمهورية مغالطة وتضليل".


وتابعت سامية العوني قارة " عبير موسي همشت القيادات الميدانية والمناضلين ووصل بها الأمر الى الطعن في شرف المناضلات".
واستدركت بالقول " عبير موسي تتخلص من كل مناضل حقيقي وتنحاز للمندسينّ.



  
  
     
  
rtt-f250b35f1ad37ba9f68a3cea22b67ea8-2019-08-21 12:11:26






1 de 1 commentaires pour l'article 187720

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 21 Août 2019 à 12h 25m |           
يا بنتي، وما هي الدستورية البورقيبية او التجمعية ؟
هي لخدمة الشخص الذي يستولى على الحكم بكل انواع العنف والتخويف. وهذا ما تفعله عبير موسي وهذا ما درسته من الدساترة.



Présidentielles 2019
En continu

الأربعاء 21 أوت 2019 | 20 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:38 19:05 16:06 12:29 05:41 04:07
33°
 33° % 41 :الرطــوبة
تونــس 23°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
33°-2336°-2433°-2434°-2532°-24
  • Avoirs en devises
    17270,0

  • (20 août)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,18430 DT        1$ =2,86241 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 août)   375,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1566390455|187720 5876|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires