المستقيلة من الحزب الدستوري الحر: لا تنخدعوا بعبير موسي فهي منهمكة في خدمة نفسها لا الدفاع عن التونسيين

Mercredi 21 Août 2019



باب نات

- دعت المستقيلة حديثا من الحزب الدستوري الحر سامية العوني قارة التونسيين الى عدم الانخداع بعبير موسي رئيسة الحزب.وقالت سامية العنوني قارة في حوار على قناة نسمة أن رئيس الحزب منهمكة في خدمة نفسها، مضيفة " الحديث عن شعبية الحزب في كل ولايات الجمهورية مغالطة وتضليل".وتابعت سامية العوني قارة " عبير موسي همشت القيادات الميدانية والمناضلين ووصل بها الأمر الى الطعن في شرف المناضلات".واستدركت بالقول " عبير موسي تتخلص من كل مناضل حقيقي وتنحاز للمندسينّ.