لسعد اليعقوبي يهدّد بسنة دراسيّة صعبة

Mardi 20 Août 2019
باب نات - أكد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في تصريح لقناة نسمة الاثنين 19 أوت 2019 إمكانية التصعيد خلال العودة المدرسية المرتقبة في صورة عدم إلتزام الحكومة باصدار الأوامر المتعلق باتفاق 9 فيفري 2019 .
وقال اليعقوبي "من مصلحة الجميع احترام التعهدات واصدار الأوامر قبل العودة المدرسية وما عدا ذلك ستكون العودة المدرسية بقرارات نضالية يخوضها المدرسون من أجل حقوقهم”.
واكد اليعقوبي أن الجامعة لن تبقى مكتوفة الأيدي في في صورة اخلال الحكومة بالاتفاق الذي مضى على امضائه 8 أشهر ، مبينا أن الهيئة الادارية هي التي ستقرر الاجراءات التي سيتم اتباعها. وأعرب عن أمله في أن تنطلق هذه السنة الدراسية دون تشنجات وصراعات وهو ما تقتضيه مصلحة الجميع.
وقال اليعقوبي "من مصلحة الجميع احترام التعهدات واصدار الأوامر قبل العودة المدرسية وما عدا ذلك ستكون العودة المدرسية بقرارات نضالية يخوضها المدرسون من أجل حقوقهم”.
واكد اليعقوبي أن الجامعة لن تبقى مكتوفة الأيدي في في صورة اخلال الحكومة بالاتفاق الذي مضى على امضائه 8 أشهر ، مبينا أن الهيئة الادارية هي التي ستقرر الاجراءات التي سيتم اتباعها. وأعرب عن أمله في أن تنطلق هذه السنة الدراسية دون تشنجات وصراعات وهو ما تقتضيه مصلحة الجميع.
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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