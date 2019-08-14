في المنيهلة القبض على عنصر سلفي محكوم ب4 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل ومفتش عنه ..

Mercredi 14 Août 2019
باب نات - تمكن اليوم اعوان دورية أمنية من القبض على عنصر سلفي بجهة المنيهلة محكوم ب4 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل من قبل الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك على خلفية اتهامه في قضية تعلقت بتمجيد تنظيم داعش الارهابي والدعوى للنفير للقتال في صفوفه وبعرض هويته على الناظم الآلي تبين انه صادرفي حقه منشور تفتيش بسبب التحريض على الارهاب....
باستشارة النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب اذنت بالاحتفاظ به ...
باستشارة النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب اذنت بالاحتفاظ به ...
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Par:Nouri (Switzerland )
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