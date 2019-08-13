Radio Babnet Tunisie On Air: Fayza Ahmed - Aseleh El Awetar  

هيئة الانتخابات تعلن اسقاط قرابة 70 مطلب ترشّح للرئاسة من أصل 98

Mardi 13 Août 2019

Mardi 13 Août 2019
باب نات - أعلن الثلاثاء 13 أوت، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أن حوالي 70 مطلب ترشّح للرئاسة تم اسقاطهم لعدم توفّر الشروط اللازمة.

وقال بقون خلال استضافته في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك أف أم "بين 68 و70 مطلب قد يقرّر مجلس الهيئة اعلان عدم قبول هذه المطالب".
وأشار بفون إلي أن الهيئة ستعقد الاربعاء ندوة صحفية لتقديم القائمة الأولية للمترشّحين الذين تم قبول ملف ترشّحاتهم في انتظار اعلان القائمة النهائية يوم 31 أوت.

يذكر أن هيئة الانتخابات أعلنت الجمعة 9 أوت غلق باب تقديم الترشحات للرئاسة مع تسجيل 98 مطلب ترشّح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 15 سبتمبر.





  
  
     
  
rtt-3e0ab3d30f8ba2519c9826075212c95b-2019-08-13 17:54:57






1 de 1 commentaires pour l'article 187346

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 13 Août 2019 à 18h 13m |           
يعني أن فلاتر الهيئة أزاحت أكثر من الثلثين وفلاتر الصندوق سيتكفل بالبقية ليفسح المجال لواحد فقط ليلج بويضة قرطاج ربما سيرا على الأقدام .



Présidentielles 2019
En continu

الثلاثاء 13 أوت 2019 | 12 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:51 19:15 16:10 12:31 05:34 03:58
32°
 32° % 49 :الرطــوبة
تونــس 26°
8.7 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
32°-2631°-2331°-2232°-2235°-23
  • Avoirs en devises
    16978,0

  • (9 août)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,20183 DT        1$ =2,85414 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 août)   724,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565717953|187346 2958|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires