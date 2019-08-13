هيئة الانتخابات تعلن اسقاط قرابة 70 مطلب ترشّح للرئاسة من أصل 98

Mardi 13 Août 2019



باب نات

- أعلن الثلاثاء 13 أوت، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أن حوالي 70 مطلب ترشّح للرئاسة تم اسقاطهم لعدم توفّر الشروط اللازمة.وقال بقون خلال استضافته في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك أف أم "بين 68 و70 مطلب قد يقرّر مجلس الهيئة اعلان عدم قبول هذه المطالب".وأشار بفون إلي أن الهيئة ستعقد الاربعاء ندوة صحفية لتقديم القائمة الأولية للمترشّحين الذين تم قبول ملف ترشّحاتهم في انتظار اعلان القائمة النهائية يوم 31 أوت.يذكر أن هيئة الانتخابات أعلنت الجمعة 9 أوت غلق باب تقديم الترشحات للرئاسة مع تسجيل 98 مطلب ترشّح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 15 سبتمبر.