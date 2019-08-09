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مورو يودع ترشحه للرئاسية بتزكيات برلمانية

Vendredi 09 Août 2019

Vendredi 09 Août 2019
باب نات - أودع مرشح حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو، ترشحه للانتخابات الرئاسية بتزكيات من نواب البرلمان، وسط حضور رئيس الحركة راشد الغنوشي وعدد من نواب كتلتها بالبرلمان إضافة إلى بعض أنصار النهضة.





  
  
     
  
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