Jeudi 08 Août 2019
باب نات - قالت رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسى في مداخلة على قناة الحوار التونسي ان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يلعب بالطبقة السياسية كما يريد من مقره في منطقة مونبليزير.
وأضافت عبير موسى " ساضع الغنوشي عند حده وسأواجه مجلس الشورى التابع للنهضة متابعا " اصلا مجلس الشورى لا يجب ان يكون موجودا في نظام جمهوري لانه دليل على منظومة الخلافة.
وتابعت عبير موسى " حركة النهضة مازالت تعمل مع الاخوان المسلمين ودفاعهم عن مرسي بعد وفاته دليل على ذلك".
وأضافت عبير موسى " ساضع الغنوشي عند حده وسأواجه مجلس الشورى التابع للنهضة متابعا " اصلا مجلس الشورى لا يجب ان يكون موجودا في نظام جمهوري لانه دليل على منظومة الخلافة.
وتابعت عبير موسى " حركة النهضة مازالت تعمل مع الاخوان المسلمين ودفاعهم عن مرسي بعد وفاته دليل على ذلك".
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Par:amor2 (Switzerland )
Sur: عبير موسى: الغنوشي يلعب بالسياسيين مثل الدمى وانا ساضعه عند حده