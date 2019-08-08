Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ya Dalimni  

عبير موسى: الغنوشي يلعب بالسياسيين مثل الدمى وانا ساضعه عند حده

Jeudi 08 Août 2019

Jeudi 08 Août 2019
باب نات - قالت رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسى في مداخلة على قناة الحوار التونسي ان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يلعب بالطبقة السياسية كما يريد من مقره في منطقة مونبليزير.
وأضافت عبير موسى " ساضع الغنوشي عند حده وسأواجه مجلس الشورى التابع للنهضة متابعا " اصلا مجلس الشورى لا يجب ان يكون موجودا في نظام جمهوري لانه دليل على منظومة الخلافة.
وتابعت عبير موسى " حركة النهضة مازالت تعمل مع الاخوان المسلمين ودفاعهم عن مرسي بعد وفاته دليل على ذلك".




  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 187183

Amor2  (Switzerland)  |Jeudi 08 Août 2019 à 23h 02m |           
بقرة بهيمة مسطكة برشة...
تخيلو هاته البقرة رئيسة لتونس !!!!
فعلا سيكون شعب طحان صوت لهاته العاهة .. و سيكون شعب لا يستحق الحياة ..!!!

Sly  ()  |Jeudi 08 Août 2019 à 22h 42m |           
قصدت دودة

Sly  ()  |Jeudi 08 Août 2019 à 22h 41m |           
ملت مصطكة داخلتها بخطاب هتلري فاشي يعطك د

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 08 Août 2019 à 22h 32m |           
حقا انها تجهل ككل التجمعيين ما معنى كلمة "شورى" ولا توجد هذه الكلمة لا في قاموسهم ولا في تصرفاتهم، هم يفهمون "إسمع وسكر فمك" مثلها كمثل الزبيدي خرجي نفس المدرسة



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