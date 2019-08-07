كاتب عام نقابة البريد : غدا اضراب في كل مكاتب البريد ومصلحة المواطنين لا تهمّنا بقدر مصلحة منظورينا

Mercredi 07 Août 2019
باب نات - حمّل الاربعاء 7 أوت، الكاتب العام للجامعة العامة للبريد، الحبيب الميزوري، الاضراب العام المقرر الخميس 8 أوت في مكاتب البريد بكامل تراب الجمهورية لوزارة نكنولوجيات الاتصال واتهمها بالتراجع عن تطبيق الاتفاقات الممضاة.
وأوضح الميزوري في مداخلة على أمواج إذاعة صبرة أف أم، أن الاتفاقيات التي تراجعت عن تطبيقها سلطة الاشراف تتعلّق بالترقية الآلية والترفيع في تذاكر الأكل ومنحة العيد وأيضا اسناد القروض.
وقال الميزوري "نحن لا تهمنا مصلحة المواطن بقدر ما تهمنا مصلحة منظورينا الذين انتخبونا للفاع عن مصالحهم وليس على مصالح المواطنين".
وأوضح الميزوري في مداخلة على أمواج إذاعة صبرة أف أم، أن الاتفاقيات التي تراجعت عن تطبيقها سلطة الاشراف تتعلّق بالترقية الآلية والترفيع في تذاكر الأكل ومنحة العيد وأيضا اسناد القروض.
وقال الميزوري "نحن لا تهمنا مصلحة المواطن بقدر ما تهمنا مصلحة منظورينا الذين انتخبونا للفاع عن مصالحهم وليس على مصالح المواطنين".
En continu
- Hier 21:43 النهضة و الزبيدي و حبل النجاة ...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:00
|19:22
|16:13
|12:32
|05:29
|03:51
|
41°
|41°
|% 14
|:الرطــوبة
|تونــس
|30°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|41°-30
|39°-25
|37°-24
|37°-24
|39°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 87 632) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 85 299) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 74 835) كلات بعضها ..
( 65 770) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 65 552) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 55 252) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 54 809) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 52 079) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 49 804) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 708) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 708) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 814) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 45 371) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 45 256) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 109) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 636) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 377) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 091) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 072) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 41 048) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
Par:BABANETTOO (France )
Sur: الإعلام الاماراتي المصري مصدوم : مورو الشهير بالدعابة الذي يرتدي البدلة مرة في العام، هل يصلح للرئاسة!