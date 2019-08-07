كاتب عام نقابة البريد : غدا اضراب في كل مكاتب البريد ومصلحة المواطنين لا تهمّنا بقدر مصلحة منظورينا

Mercredi 07 Août 2019



باب نات

- حمّل الاربعاء 7 أوت، الكاتب العام للجامعة العامة للبريد، الحبيب الميزوري، الاضراب العام المقرر الخميس 8 أوت في مكاتب البريد بكامل تراب الجمهورية لوزارة نكنولوجيات الاتصال واتهمها بالتراجع عن تطبيق الاتفاقات الممضاة.وأوضح الميزوري في مداخلة على أمواج إذاعة صبرة أف أم، أن الاتفاقيات التي تراجعت عن تطبيقها سلطة الاشراف تتعلّق بالترقية الآلية والترفيع في تذاكر الأكل ومنحة العيد وأيضا اسناد القروض.وقال الميزوري "نحن لا تهمنا مصلحة المواطن بقدر ما تهمنا مصلحة منظورينا الذين انتخبونا للفاع عن مصالحهم وليس على مصالح المواطنين".