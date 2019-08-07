لطفي المرايحي: مافهمتش الزبيدي فاش كفء .. ياخي تنظيم الجنازات كفاءة ؟؟

Mercredi 07 Août 2019
باب نات - استغرب الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري لطفي المرايحي الثلاثاء 6 أوت وصف وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي برجل الدولة والكفء والقادر على انقاذ البلاد.
وقال لطفي المرايحي في حوار على اذاعة اكسبرس أف أم " طائرة تجتاز الحدود التونسية دون علم وزارة الدفاع فعن اي كفاءة تتحدثون"، مضيفا ” إن كان الكفاءة في تنظيم الجنازات فتونكلفوه باالجنازات".
ووصف لطفي المرايحي رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالفاشل قائلا " نتسائل اليوم هل أن الشاهد الذي كانت لديه صلاحيات كبيرة يستطيع انقاذ البلاد عندما يصبح رئيسا للجمهورية ب صلاحياته محدودة".
وقال لطفي المرايحي في حوار على اذاعة اكسبرس أف أم " طائرة تجتاز الحدود التونسية دون علم وزارة الدفاع فعن اي كفاءة تتحدثون"، مضيفا ” إن كان الكفاءة في تنظيم الجنازات فتونكلفوه باالجنازات".
ووصف لطفي المرايحي رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالفاشل قائلا " نتسائل اليوم هل أن الشاهد الذي كانت لديه صلاحيات كبيرة يستطيع انقاذ البلاد عندما يصبح رئيسا للجمهورية ب صلاحياته محدودة".
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Par:BABANETTOO (France )
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