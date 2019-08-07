Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Sa3t Mabachofak Ganbi  

لطفي المرايحي: مافهمتش الزبيدي فاش كفء .. ياخي تنظيم الجنازات كفاءة ؟؟

Mercredi 07 Août 2019

Mercredi 07 Août 2019
باب نات - استغرب الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري لطفي المرايحي الثلاثاء 6 أوت وصف وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي برجل الدولة والكفء والقادر على انقاذ البلاد.

وقال لطفي المرايحي في حوار على اذاعة اكسبرس أف أم " طائرة تجتاز الحدود التونسية دون علم وزارة الدفاع فعن اي كفاءة تتحدثون"، مضيفا ” إن كان الكفاءة في تنظيم الجنازات فتونكلفوه باالجنازات".


ووصف لطفي المرايحي رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالفاشل قائلا " نتسائل اليوم هل أن الشاهد الذي كانت لديه صلاحيات كبيرة يستطيع انقاذ البلاد عندما يصبح رئيسا للجمهورية ب صلاحياته محدودة".



  
  
     
  
rtt-11761c028fd961ebea5cd37a4e642746-2019-08-07 10:54:40






0 de 0 commentaires pour l'article 187076



Présidentielles 2019
En continu

الأربعاء 07 أوت 2019 | 6 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:00 19:22 16:13 12:32 05:29 03:51
40°
 44° % 16 :الرطــوبة
تونــس 29°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
44°-2939°-2537°-2337°-2339°-24
  • Avoirs en devises
    16622,1

  • (6 août)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,20569 DT        1$ =2,86580 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 août)   896,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565176616|187076 1899|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires