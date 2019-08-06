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الشابي : خسرت الرئاسة في 2014 خاطر اللعبة كانت ملعوبة بالأموال الأجنبية وانحياز الاعلام

Mardi 06 Août 2019

Mardi 06 Août 2019
باب نات - أكّد الثلاثاء 6 أوت رئيس الحركة الديمقراطية أحمد نجيب الشابي إنه سياسي مثالي ونظيف يمثّل استثناء في الساحة السياسية وأنه أعطى عمره لتونس.

وأفاد خلال استضافته على أمواج إذاعة موزاييك أنه لا يزال متردّدا في الترشّح للانتخابات الرئاسية وأنه سيعلن غدا قراره النهائي.


وقلّل الشابي من أهمية خسارته في انتخابات 2014 وبرّر النتائج الهزيلة التي حقّقها بوجود مخطط وملعوب قائلا "اللعبة كانت ملعوبة بالأموال الأجنبية والتفاهمات تحت الطاولة وانحياز الاعلام".

وأشار الشابي إلى أن خسارته في انتخابات 2014 لا تعني أنه منافس غير جدّي على الرئاسة مؤكّدا أنه في حال تم تنظيم الانتخابات في اطار النزاهة والشفافية فإنه قادر على الفوز بالرئاسة.

وتحدّث في هذا السياق عن الرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا ميتيران وقال "ميتيران خسر الانتخابات 4 أو 5 مرات قبل الفوز بالانتخابات" في إشارة إلى أنه قد يكرّر سيناريو ميتيران.

  
  
     
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 187030

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 06 Août 2019 à 14h 52m |           
وهل يقدر يتكلم عن دور الايمارات في تمويل حملته هذه ودورها في التدخل في الشأن التونسي ؟
المشكلة عند هذا الرجل انه لايملك لا مشروع ولا عقل

Zikas  ()  |Mardi 06 Août 2019 à 14h 33m |           
يا ولدي ... يا نجيب .. يا شابِّي ! ياخي لْتَوَّا ما وْفَالِكشْ "البْزَاقْ ؟
ْ رَيقْتِكْ سَايْلَة فِي شْوَارِعْ وأَنْهُج وِزْنَاقِي الْحْوُم
في تُونِسْ وَمَا جَاوَرَهَا !!! بربّي صلّ عالنّبي وسيّب المربوط ؛
بالحرام كان تشدها لاما تخلى .. قال له "ميتران" 4 و5 مرّات يخسر باش ربح الرّئاسيّة ؛ تي إنت حتّى الأولويّة في السّياقة ما تعرفهـــاشْ ..
Donc je crois vraiment que vous devriez penser à autre chose durant le restant dans votre vie et la nôtre.

MERCI SI NEJIB POUR VOTRE AIMABLE COMPRÉHENSION .. W'RABBI Y3AOUNEK EN CONSÉQUENCE ...
اللهمّ آمين يا ربّ العَالميـــن

Lazaro  (Tunisia)  |Mardi 06 Août 2019 à 14h 27m |           
Chebbi à perdu les élection car il n'a pas montré au peuple de véritable signe d'aptitude pour être le président de tous les tunisiens .Il a préféré plaire à des instances externes et a oublié comment garder ou gagner la sympathie du peuple ._

Mongi  (Tunisia)  |Mardi 06 Août 2019 à 14h 17m |           
"اللعبة كانت ملعوبة بالأموال الأجنبية والتفاهمات تحت الطاولة وانحياز الاعلام".
أول واحد لعب تحت الطاولة هو أنت. مشيت لكمال لطيف وتفاهمتوا باش سي الباجي يشد المرحلة الانتقالية.

Tomjerry  (Tunisia)  |Mardi 06 Août 2019 à 14h 03m |           
الحقيقة: إنت خسرت الإنتخابات على خاطرك وقت كنت وزير في الحكومة الإنتقالية إستقلت باش تتدخل الإنتخابات، ياخي:
- خسرت الوزارة
- خسرت الإنتخابات
- وخسرت إحترام الناس ليك

واجه الحقيقة



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