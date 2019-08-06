الشابي : خسرت الرئاسة في 2014 خاطر اللعبة كانت ملعوبة بالأموال الأجنبية وانحياز الاعلام

Mardi 06 Août 2019



باب نات

- أكّد الثلاثاء 6 أوت رئيس الحركة الديمقراطية أحمد نجيب الشابي إنه سياسي مثالي ونظيف يمثّل استثناء في الساحة السياسية وأنه أعطى عمره لتونس.وأفاد خلال استضافته على أمواج إذاعة موزاييك أنه لا يزال متردّدا في الترشّح للانتخابات الرئاسية وأنه سيعلن غدا قراره النهائي.وقلّل الشابي من أهمية خسارته في انتخابات 2014 وبرّر النتائج الهزيلة التي حقّقها بوجود مخطط وملعوب قائلا "اللعبة كانت ملعوبة بالأموال الأجنبية والتفاهمات تحت الطاولة وانحياز الاعلام".وأشار الشابي إلى أن خسارته في انتخابات 2014 لا تعني أنه منافس غير جدّي على الرئاسة مؤكّدا أنه في حال تم تنظيم الانتخابات في اطار النزاهة والشفافية فإنه قادر على الفوز بالرئاسة.وتحدّث في هذا السياق عن الرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا ميتيران وقال "ميتيران خسر الانتخابات 4 أو 5 مرات قبل الفوز بالانتخابات" في إشارة إلى أنه قد يكرّر سيناريو ميتيران.