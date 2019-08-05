الطبوبي: يا أبناء وبنات حشّاد استعدّوا إلى ما بعد الانتخابات فستكون معركة كسر عظام

Lundi 05 Août 2019



باب نات

- قال الاثنين 5 أوتن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن المنظمة لا تكل ولا تمل في الدفاع عن استحقاقات الشعب والمفاوضات الاجتماعية.وفي كلمة له من صفاقس بمناسبة احياء للذكري 72 لملحمة 5 أوت 1947، اتهم الطبوبي حكومة يوسف الشاهد بالتسويف والمماطلة في علاقة بالتفاوض في مختلف القطاعات وحذّر من محاولات ضرب منظمة حشاد.ودعا الطبوبي النقابيين إلى الوحدة والتضامن وخاطب النقابيين قائلا "يا أبناء وبنات حشاد استعدوا لما بعد الانتخابات التشريعية فستكون معركة كسر عظام".