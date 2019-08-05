Lundi 05 Août 2019
باب نات - قال الاثنين 5 أوتن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن المنظمة لا تكل ولا تمل في الدفاع عن استحقاقات الشعب والمفاوضات الاجتماعية.
وفي كلمة له من صفاقس بمناسبة احياء للذكري 72 لملحمة 5 أوت 1947، اتهم الطبوبي حكومة يوسف الشاهد بالتسويف والمماطلة في علاقة بالتفاوض في مختلف القطاعات وحذّر من محاولات ضرب منظمة حشاد.
اقرأ أيضا: هل أخطأ الطبوبي ؟
ودعا الطبوبي النقابيين إلى الوحدة والتضامن وخاطب النقابيين قائلا "يا أبناء وبنات حشاد استعدوا لما بعد الانتخابات التشريعية فستكون معركة كسر عظام".
وفي كلمة له من صفاقس بمناسبة احياء للذكري 72 لملحمة 5 أوت 1947، اتهم الطبوبي حكومة يوسف الشاهد بالتسويف والمماطلة في علاقة بالتفاوض في مختلف القطاعات وحذّر من محاولات ضرب منظمة حشاد.
اقرأ أيضا: هل أخطأ الطبوبي ؟
ودعا الطبوبي النقابيين إلى الوحدة والتضامن وخاطب النقابيين قائلا "يا أبناء وبنات حشاد استعدوا لما بعد الانتخابات التشريعية فستكون معركة كسر عظام".
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Par:karimyousef (France )
Sur: الطبوبي: يا أبناء وبنات حشّاد استعدّوا إلى ما بعد الانتخابات فستكون معركة كسر عظام