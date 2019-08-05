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الطبوبي: يا أبناء وبنات حشّاد استعدّوا إلى ما بعد الانتخابات فستكون معركة كسر عظام

Lundi 05 Août 2019

Lundi 05 Août 2019
باب نات - قال الاثنين 5 أوتن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن المنظمة لا تكل ولا تمل في الدفاع عن استحقاقات الشعب والمفاوضات الاجتماعية.

وفي كلمة له من صفاقس بمناسبة احياء للذكري 72 لملحمة 5 أوت 1947، اتهم الطبوبي حكومة يوسف الشاهد بالتسويف والمماطلة في علاقة بالتفاوض في مختلف القطاعات وحذّر من محاولات ضرب منظمة حشاد.


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ودعا الطبوبي النقابيين إلى الوحدة والتضامن وخاطب النقابيين قائلا "يا أبناء وبنات حشاد استعدوا لما بعد الانتخابات التشريعية فستكون معركة كسر عظام".




  
  
     
  
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7 de 7 commentaires pour l'article 186954

Karimyousef  (France)  |Lundi 05 Août 2019 à 12h 30m |           
Si nahdha accède au pouvoir, l'UGTT dont les dirigeants sont financés par des puissances obscures,va ,comme d'habitude,multiplier les grèves et les sabotages.les perdants , de cette situation,sont le peuple et l'économie du pays.
La solution qui s'impose est de soutenir un homme fort comme zbidi , capable de mettre au pas cette force de destruction qui est l'UGTT.
Il faut savoir être intelligent et examiner la situation sous tous les angles.

RESA67  (France)  |Lundi 05 Août 2019 à 12h 01m |           
A Moussalem,
Gouvernement nahdhaoui?
Vous plaisantez? Le temps d’Ennahdha est presque révolu.
Si Zebidi est au pouvoir, il n’y aurait plus de ministres Nahdhaoui ou en tout cas très peu!

Falfoul  (Tunisia)  |Lundi 05 Août 2019 à 11h 57m |           
ذانحين 500 علوش في عرس فرعوني ... و يتحدثو على معركة كسر العضام ... سراق حشاد يقودون اولاد حشاد لتدمير بلادهم بالفوضى ...

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 05 Août 2019 à 11h 54m |           
من المؤكد أن تهديد الاتحاد ووعيده لا علاقة له بالعمال والموظفين بل بفتح ملف الفاسدين من قياداته والقاء أحد رؤوسه الكبار في المرناقية . فهل فهمت كلمة السر -كسر العظم -ونحن على أبواب عيد الاضحى والجزار وفن تقطيع العلوش .

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Lundi 05 Août 2019 à 11h 52m |           
🇹🇳🛠الله يرحم حشاد و لا بعده 🇹🇳🛠

🗣🗣🗣 اعتذروا للشعب أولا 🗣🗣🗣

قبل الركض للمناصب و الكراسي تعلموا فنون السياسة و اعتذروا للشعب أولا على مرحلة ما بعد 14 جانفي 2011 التي بقيت لغزا غامضا وشكلت نقطة استفهـــام كبرى وعريضة لعدم كشف و فضح ممولي مرتزقة الإبتزاز و الارهــــاب والإغتصـــــاب الإقتصــــــــــــــادي لتــــــونس 🇹🇳🛠الله يرحم حشاد و لا بعده 🇹🇳🛠

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MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 05 Août 2019 à 11h 48m |           
الاتحاد يتوعد بتحقيق الاتفاقيات الممضاة مع حكومة الشاهد الذي يرفض تنفيذها ليورط بها الحكومة الجديدة بعد الانتخابات والمتوقع أن تكون نهضاوية .يعني نفس الفيلم الذي ابتكرته حكومة الفقيد السبسي بعد الثورة .

Ryan81  ()  |Lundi 05 Août 2019 à 11h 48m |           
بالتأكيد ، تماما تماما ، فعظامكم هي التي ستسحق



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