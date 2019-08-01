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عبد اللطيف المكي: لا علاقة لعبد الكريم الزبيدي بكمال اللطيف

Jeudi 01 Août 2019

Jeudi 01 Août 2019
باب نات - استبعد القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي خلال حضوره اليوم الخميس في برنامج "هنا تونس" الذي يقدمه محمد اليوسفي في راديو ديوان fm وجود علاقة سياسية بين كل من وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي ورجل الأعمال كمال اللطيف.

وأشار المكي إلى أن الزبيدي قد نفى هذه الشبهات في أكثر من مرة وذلك في تعليقه على ما نشره موقع "موند أفريك" الفرنسي مؤخرا والذي جاء فيه أن الزبيدي يحظى بدعم اللطيف و الولايات المتحدة حسب نيكولا بو .




Credits Diwan FM


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وشدد المكي على أن الزبيدي معروف لدى حركة النهضة وصديق لها، معتبرا أنها مجرد حملات تشويه لشخص الزبيدي في صورة قرر الترشح للانتخابات الرئاسية.

ودعا المكي الزبيدي إلى العمل خلال حملته الانتخابية الرئاسية في صورة ما قرر الترشح إلى دحض هذه الشبهات بحسب تقديره.

  
  
     
  
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