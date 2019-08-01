عمر صحابو: الشاهد كان مجرد موظف في السفارة الاميركية ويوهم الجميع بنجاح لا وجود له

Jeudi 01 Août 2019



باب نات







Credits Xpress FM

- افاد الناشط السياسي عمر صحابو خلال حوار عبر امواج اذاعة " اكسبرس اف ام" بأن رؤساء الحكومات المتعاقبة ليسوا مؤهلين لحكم البلاد.وقال صحابو أن رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد غير مؤهل تماما ليكون رئيس جمهورية مشيرا إلى أنه أوهم التونسيين بنجاحات لا وجود لها.وأكد عمر صحابو أنه في صورة فكّر في الالتحاق بحزب سياسي فهو لن يلتحق بحزب تحيا تونس.ووصف صحابو " الشاهد بانه شخص دخيل وليس لديه اي انجازات بل كان مجرد موظف في السفارة الأمريكية وان قائد السبسي اختاره كرئيس حكومة لاسباب ذاتية.