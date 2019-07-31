غازي الشواشي: على محمد الناصر فتح تحقيق في ملابسات وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي

Mercredi 31 Juillet 2019



باب نات

- أكد النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي الأربعاء 31 جويلية على ضرورة فتح تحقيق يأذن به الرئيس المؤقت الحالي محمد الناصر في ملابسات وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والوضع الصحي الذي كان عليه الرئيس الراحل تجنبا لكل الإشاعات.واعتبر الشواشي في مداخلة له في برنامج “اكسبراسو” على اذاعة اكسبراس أف أم أن هناك اليوم إستثمار في وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي مشددا على أن هناك كثيرا من المبالغة في اعتبار الرئيس الراحل أب الديمقراطية في تونس، معتبرا أن الرئيس الراحل خرق الدستور بسبب عدم ختمه على تعديلات القانون الانتخابي.وقال الشواشي “اليوم يجب ان نبحث هل ان قرار عدم الامضاء كان حرا او تم تحت الضغط ..الرئيس لم يكن قادرا على الامضاء وهو ما أثبته عدم استكماله امضاء العفو الرئاسي الخاص بعيد الجمهورية..يجب فتح بحث او تحقيق لمعرفة حقيقة عدم امضاء قوانين صادق عليها البرلمان واقرت بدستوريتها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من قبل الرئيس”.