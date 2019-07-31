موند إفريك : الزبيدي مرشّح كمال اللطيف داخليا و الولايات المتحدة الأمريكية خارجيا للرئاسة التونسية

Mercredi 31 Juillet 2019



باب نات

- طارق عمراني - نشر موقع موند أفريك الفرنسي المهتم بالشأن الإفريقي و دول المغرب و الساحل مقالا تحت عنوانو تحدث نيكولا بو الصحفي الفرنسي المثير للجدل و مدير تحرير الموقع المذكور، تحدث عن ترشح وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي للرئاسة التونسية ،حيث بدأت مناورات كبرى و تحركات في هذا السياق على ضوء تحديد تاريخ 15 سبتمبر تاريخا للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها مع مزاج عام رافض للأحزاب الكلاسيكية.و أضاف المقال أن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي يستعد بهدوء لإعلان ترشحه للإنتخابات الرئاسية، حيث تدعمه دوائر نفوذ معروفة بعدائها للإسلاميين و حركة النهضة، معتبرا أن لوبي الساحل يسعى إلى استعادة منصب رئيس الجمهورية التي افتكته منه الثورة منذ 9 سنوات.و أردف نيكولا بو أن المرشح النموذجي للوبيات المذكورة هو الدكتور عبد الكريم الزبيدي الطبيب و الأكاديمي البارز و الذي كان محل ثقة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي منذ 2011 و قد حاول طرح اسمه في جوان 2018، لخلافة يوسف الشاهد على رأس الحكومة.و أشار المقال إلى ان وزير الدفاع يحظى بدعم كامل من كمال اللطيف رجل الظل "المخيف" المعروف بتحريك خيوط اللعبة من وراء الستار.و ختم نيكولا بو بالإشارة إلى ان الزبيدي يتمتع أيضا بدعم سري من واشنطن التي عززت وجودها العسكري في تونس و هو رصيد أساسي شريطة أن لا يخرج إلى الضوء نظرا لحساسية هذا الموضوع لدى ابشارع التونسي.