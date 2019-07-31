موند إفريك : الزبيدي مرشّح كمال اللطيف داخليا و الولايات المتحدة الأمريكية خارجيا للرئاسة التونسية

Mercredi 31 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع موند أفريك الفرنسي المهتم بالشأن الإفريقي و دول المغرب و الساحل مقالا تحت عنوان
Abdelkrim Zbidi, possible candidat du Sahel à la présidetielle
و تحدث نيكولا بو الصحفي الفرنسي المثير للجدل و مدير تحرير الموقع المذكور، تحدث عن ترشح وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي للرئاسة التونسية ،حيث بدأت مناورات كبرى و تحركات في هذا السياق على ضوء تحديد تاريخ 15 سبتمبر تاريخا للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها مع مزاج عام رافض للأحزاب الكلاسيكية.
و أضاف المقال أن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي يستعد بهدوء لإعلان ترشحه للإنتخابات الرئاسية، حيث تدعمه دوائر نفوذ معروفة بعدائها للإسلاميين و حركة النهضة، معتبرا أن لوبي الساحل يسعى إلى استعادة منصب رئيس الجمهورية التي افتكته منه الثورة منذ 9 سنوات.
و أردف نيكولا بو أن المرشح النموذجي للوبيات المذكورة هو الدكتور عبد الكريم الزبيدي الطبيب و الأكاديمي البارز و الذي كان محل ثقة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي منذ 2011 و قد حاول طرح اسمه في جوان 2018، لخلافة يوسف الشاهد على رأس الحكومة.
و أشار المقال إلى ان وزير الدفاع يحظى بدعم كامل من كمال اللطيف رجل الظل "المخيف" المعروف بتحريك خيوط اللعبة من وراء الستار.
و ختم نيكولا بو بالإشارة إلى ان الزبيدي يتمتع أيضا بدعم سري من واشنطن التي عززت وجودها العسكري في تونس و هو رصيد أساسي شريطة أن لا يخرج إلى الضوء نظرا لحساسية هذا الموضوع لدى ابشارع التونسي.
و تحدث نيكولا بو الصحفي الفرنسي المثير للجدل و مدير تحرير الموقع المذكور، تحدث عن ترشح وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي للرئاسة التونسية ،حيث بدأت مناورات كبرى و تحركات في هذا السياق على ضوء تحديد تاريخ 15 سبتمبر تاريخا للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها مع مزاج عام رافض للأحزاب الكلاسيكية.
و أضاف المقال أن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي يستعد بهدوء لإعلان ترشحه للإنتخابات الرئاسية، حيث تدعمه دوائر نفوذ معروفة بعدائها للإسلاميين و حركة النهضة، معتبرا أن لوبي الساحل يسعى إلى استعادة منصب رئيس الجمهورية التي افتكته منه الثورة منذ 9 سنوات.
و أردف نيكولا بو أن المرشح النموذجي للوبيات المذكورة هو الدكتور عبد الكريم الزبيدي الطبيب و الأكاديمي البارز و الذي كان محل ثقة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي منذ 2011 و قد حاول طرح اسمه في جوان 2018، لخلافة يوسف الشاهد على رأس الحكومة.
و أشار المقال إلى ان وزير الدفاع يحظى بدعم كامل من كمال اللطيف رجل الظل "المخيف" المعروف بتحريك خيوط اللعبة من وراء الستار.
و ختم نيكولا بو بالإشارة إلى ان الزبيدي يتمتع أيضا بدعم سري من واشنطن التي عززت وجودها العسكري في تونس و هو رصيد أساسي شريطة أن لا يخرج إلى الضوء نظرا لحساسية هذا الموضوع لدى ابشارع التونسي.
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Par:Nouri (Switzerland )
Sur: موند إفريك : الزبيدي مرشّح كمال اللطيف داخليا و الولايات المتحدة الأمريكية خارجيا للرئاسة التونسية