Radio Babnet Tunisie On Air: Cherifa Fadel - Ah Ya El Maktoob  

موند إفريك : الزبيدي مرشّح كمال اللطيف داخليا و الولايات المتحدة الأمريكية خارجيا للرئاسة التونسية

Mercredi 31 Juillet 2019

Mercredi 31 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع موند أفريك الفرنسي المهتم بالشأن الإفريقي و دول المغرب و الساحل مقالا تحت عنوان
Abdelkrim Zbidi, possible candidat du Sahel à la présidetielle


و تحدث نيكولا بو الصحفي الفرنسي المثير للجدل و مدير تحرير الموقع المذكور، تحدث عن ترشح وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي للرئاسة التونسية ،حيث بدأت مناورات كبرى و تحركات في هذا السياق على ضوء تحديد تاريخ 15 سبتمبر تاريخا للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها مع مزاج عام رافض للأحزاب الكلاسيكية.


و أضاف المقال أن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي يستعد بهدوء لإعلان ترشحه للإنتخابات الرئاسية، حيث تدعمه دوائر نفوذ معروفة بعدائها للإسلاميين و حركة النهضة، معتبرا أن لوبي الساحل يسعى إلى استعادة منصب رئيس الجمهورية التي افتكته منه الثورة منذ 9 سنوات.

و أردف نيكولا بو أن المرشح النموذجي للوبيات المذكورة هو الدكتور عبد الكريم الزبيدي الطبيب و الأكاديمي البارز و الذي كان محل ثقة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي منذ 2011 و قد حاول طرح اسمه في جوان 2018، لخلافة يوسف الشاهد على رأس الحكومة.
و أشار المقال إلى ان وزير الدفاع يحظى بدعم كامل من كمال اللطيف رجل الظل "المخيف" المعروف بتحريك خيوط اللعبة من وراء الستار.
و ختم نيكولا بو بالإشارة إلى ان الزبيدي يتمتع أيضا بدعم سري من واشنطن التي عززت وجودها العسكري في تونس و هو رصيد أساسي شريطة أن لا يخرج إلى الضوء نظرا لحساسية هذا الموضوع لدى ابشارع التونسي.

  
  
     
  
rtt-d89fe43bb25779f3fc3c9c30284038bc-2019-07-31 10:31:44






3 de 3 commentaires pour l'article 186662

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 31 Juillet 2019 à 11h 35m |           
هذا ما اعلن عنه منذ بضع ايام احد السياسيين على صفحته وله علم بعلاقة كمال اللطيف بالزبيدي وعلى انهم أصدقاء

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 31 Juillet 2019 à 10h 51m |           
اذن المقال كشف فرقة الأنياب الاعلامية لكمال اللطيف والذي يبدو أنه تخلى عن المقيم العام والمسؤول الكبير .وهو غدر بالرئيس الراحل السبسي الذي كان يوفق بين فرنسا وأمريكا
بدبلوماسيته المعروفة قد تجلى في القبض على الجواسيس الفرنسيين الهاربين من ليبيا .ويبدو أن الزبيدي صدامي وقد يخلق أزمة وصراعا بين فرنسا وأمريكا على الأراضي التونسية نحن في غنى عنه .

Tomjerry  (Tunisia)  |Mercredi 31 Juillet 2019 à 10h 51m |           
الإعلام يبث السموم



En continu

الأربعاء 31 جويلية 2019 | 28 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:29 16:15 12:33 05:24 03:42
31°
 35° % 40 :الرطــوبة
تونــس 26°
1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
35°-2644°-2843°-2736°-2537°-25
  • Avoirs en devises
    16021,6

  • (29 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,20592 DT        1$ =2,87951 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 juill)   271,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564569743|186662 6367|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires