سامية عبو: ما ننساش الباجي نهار اللي خذا بخاطري وطلبني باش يعزيني في بابا

Vendredi 26 Juillet 2019
باب نات - قالت سامية عبو النائبة عن الكتلة الديمقراطية في تصريحها اليوم الخميس بقناة التاسعة إن "الرئيس الراحل يعد جزءا من تاريخ تونس أحب من أحب و كره من كره" .
واكدت عبو على أن الخلافات السياسية لا يمكن أن تحد بأي حال من الأحوال من إنسانية الانسان مشيرة الى أن التونسيين سيكونون صفا واحدا مهما كانت انتماءاتهم .
وقالت النائبة أنها تلقت رسالة إنسانية من الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي حين اتصل بها وبادر بتعزيتها عند وفاة والدها منذ فترة مشددة على قناة “التاسعة”على الحس الإنساني للفقيد ولتاريخه النضالي”وهو جزء من تاريخ تونس”.
واكدت عبو على أن الخلافات السياسية لا يمكن أن تحد بأي حال من الأحوال من إنسانية الانسان مشيرة الى أن التونسيين سيكونون صفا واحدا مهما كانت انتماءاتهم .
وقالت النائبة أنها تلقت رسالة إنسانية من الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي حين اتصل بها وبادر بتعزيتها عند وفاة والدها منذ فترة مشددة على قناة “التاسعة”على الحس الإنساني للفقيد ولتاريخه النضالي”وهو جزء من تاريخ تونس”.
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Par:belfahem (Tunisia )
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