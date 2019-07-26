Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Ih Walla Ih  

سامية عبو: ما ننساش الباجي نهار اللي خذا بخاطري وطلبني باش يعزيني في بابا

Vendredi 26 Juillet 2019

Vendredi 26 Juillet 2019
باب نات - قالت سامية عبو النائبة عن الكتلة الديمقراطية في تصريحها اليوم الخميس بقناة التاسعة إن "الرئيس الراحل يعد جزءا من تاريخ تونس أحب من أحب و كره من كره" .
واكدت عبو على أن الخلافات السياسية لا يمكن أن تحد بأي حال من الأحوال من إنسانية الانسان مشيرة الى أن التونسيين سيكونون صفا واحدا مهما كانت انتماءاتهم .
وقالت النائبة أنها تلقت رسالة إنسانية من الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي حين اتصل بها وبادر بتعزيتها عند وفاة والدها منذ فترة مشددة على قناة “التاسعة”على الحس الإنساني للفقيد ولتاريخه النضالي”وهو جزء من تاريخ تونس”.




  
  
     
  
rtt-f9811ffcf3ab43fcbbcfa6903c5b1add-2019-07-26 09:56:11






0 de 0 commentaires pour l'article 186414



En continu

الجمعة 26 جويلية 2019 | 23 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:15 19:33 16:16 12:33 05:20 03:36
32°
 44° % 33 :الرطــوبة
تونــس 28°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
44°-2837°-2433°-2233°-2233°-23
  • Avoirs en devises
    16054,1

  • (24 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,21378 DT        1$ =2,87383 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 juill)   307,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564132139|186414 1095|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires