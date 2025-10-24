Babnet   Latest update 14:47 Tunis

القيروان: انتفاع نحو 500 امرأة بخدمات قافلة صحية للكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم بالمستشفى المحلي بالسبيخة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/norancancer.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Octobre 2025 - 13:26 قراءة: 0 د, 59 ث
      
انتفعت نحو 500 امرأة بخدمات قافلة صحية للكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، احتضنها، اليوم الخميس، المستشفى المحلي بالسبيخة ببادرة من الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري وبالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان.

وأفاد المندوب الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، عبد الله الجلاصي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، بان هذه القافلة تندرج في إطار تظاهرة "أكتوبر الوردي"، وتهدف الى تقريب الخدمات من المواطنين في المناطق الداخلية، وشملت خدماتها الكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.



وأضاف أن هذه القافلة التي أمّنها فريق طبي وشبه طبي متكامل في وحدات متنقلة قدّمت عيادات ميدانية من خلال خدمات الكشف المبكر والفحص السريري المجاني للنساء، بالإضافة إلى تقديم حصص توعوية للنساء والرجال حول أهمية التشخيص المبكر وعوامل الوقاية من هذا المرض، فضلا عن دور التغذية غير المتوازنة التي يمكن ان تمثل عامل اختطار لظهور السرطانات.
وبيّن أن الحالات التي يشتبه في إصابتها يتمّ إخضاعها لمزيد من الفحوصات ومتابعة المسار العلاجي اللازم ،أما الحالات التي يتم التأكد من إصابتها فيتم توجيهها مباشرة الى الاقسام المختصة في جراحة الأورام.
ولفت الى انه تم تخصيص مخبر متنقّل مجهّز بآلة الكشف بالاشعة "ماموغرافي" مشيرًا إلى أنه تم خلال القافلة اكتشاف حالات يشتبه في اصابتها وتم اخضاعها لمزيد من الفحوصات للتأكد.
يارا
 
 
 
 


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317208


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 24 أوكتوبر 2025 | 2 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:00
17:33
15:06
12:10
06:35
05:09
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-21
31°-20
30°-20
23°-19
23°-17
  • Avoirs en devises
    24944,9

  • (23/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40934 DT        1$ =2,93994 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:47 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    