القيروان: انتفاع نحو 500 امرأة بخدمات قافلة صحية للكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم بالمستشفى المحلي بالسبيخة

انتفعت نحو 500 امرأة بخدمات قافلة صحية للكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، احتضنها، اليوم الخميس، المستشفى المحلي بالسبيخة ببادرة من الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري وبالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان.



وأفاد المندوب الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، عبد الله الجلاصي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، بان هذه القافلة تندرج في إطار تظاهرة "أكتوبر الوردي"، وتهدف الى تقريب الخدمات من المواطنين في المناطق الداخلية، وشملت خدماتها الكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم.









وأضاف أن هذه القافلة التي أمّنها فريق طبي وشبه طبي متكامل في وحدات متنقلة قدّمت عيادات ميدانية من خلال خدمات الكشف المبكر والفحص السريري المجاني للنساء، بالإضافة إلى تقديم حصص توعوية للنساء والرجال حول أهمية التشخيص المبكر وعوامل الوقاية من هذا المرض، فضلا عن دور التغذية غير المتوازنة التي يمكن ان تمثل عامل اختطار لظهور السرطانات.

وبيّن أن الحالات التي يشتبه في إصابتها يتمّ إخضاعها لمزيد من الفحوصات ومتابعة المسار العلاجي اللازم ،أما الحالات التي يتم التأكد من إصابتها فيتم توجيهها مباشرة الى الاقسام المختصة في جراحة الأورام.

ولفت الى انه تم تخصيص مخبر متنقّل مجهّز بآلة الكشف بالاشعة "ماموغرافي" مشيرًا إلى أنه تم خلال القافلة اكتشاف حالات يشتبه في اصابتها وتم اخضاعها لمزيد من الفحوصات للتأكد.

يارا







