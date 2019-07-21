المنذر ثابت : مصالحة بين حافظ السبسي و يوسف الشاهد و نبيل القروي لمحاصرة النهضة

Dimanche 21 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - في مداخلة له على قناة العربية قال الناشط السياسي المنذر ثابت بأن مصالحة تاريخية حدثت بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد و حافظ قايد السبسي الممثل القانوني لحزب نداء تونس و نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس و ذلك لمحاصرة النهضة قبل الإنتخابات مؤكدا ان الأخيرة لم تعد قادرة على المناورة حسب تعبيره.
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Par:keyser3050 (France )
Sur: سلسبيل القليبي: عدم ختم رئيس الجمهورية لتعديلات القانون الانتخابي في الآجال القانونية يعتبر خرقا للدستور