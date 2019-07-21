المنذر ثابت : مصالحة بين حافظ السبسي و يوسف الشاهد و نبيل القروي لمحاصرة النهضة

Dimanche 21 Juillet 2019



باب نات

- طارق عمراني - في مداخلة له على قناة العربية قال الناشط السياسي المنذر ثابت بأن مصالحة تاريخية حدثت بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد و حافظ قايد السبسي الممثل القانوني لحزب نداء تونس و نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس و ذلك لمحاصرة النهضة قبل الإنتخابات مؤكدا ان الأخيرة لم تعد قادرة على المناورة حسب تعبيره.