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المنذر ثابت : مصالحة بين حافظ السبسي و يوسف الشاهد و نبيل القروي لمحاصرة النهضة

Dimanche 21 Juillet 2019

Dimanche 21 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - في مداخلة له على قناة العربية قال الناشط السياسي المنذر ثابت بأن مصالحة تاريخية حدثت بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد و حافظ قايد السبسي الممثل القانوني لحزب نداء تونس و نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس و ذلك لمحاصرة النهضة قبل الإنتخابات مؤكدا ان الأخيرة لم تعد قادرة على المناورة حسب تعبيره.





  
  
     
  
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