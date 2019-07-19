جوهر بن مبارك: يمكن تنفيذ قانون الانتخابات بداية من الغد حتى وإن لم يوقع رئيس الجمهورية

Vendredi 19 Juillet 2019
باب نات - علّق أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك الجمعة 19 جويلية على الجدل الحاصل بشأن عدم توقيع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي على القانون الانتخابي الى غاية منتصف اليوم في حين تنتهي مهلة التوقيت مع منتصل الليل.
وقال جوهر بن مبارك في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك " يمكن تنفيذ قانون الانتخابات بداية من الغد حتى وإن لم يوقع رئيس الجمهورية"، مضيفا " عند تجاوز آجال الختم المنصوص عليها بالفصل 81 يعتبر القانون مختوما بحكم النصّ الدستوري حتى لو لم يمضه رئيس الجمهورية ماديا و كذلك الأمر بالنسبة للنشر. يمكن بداية من يوم الغد نشر القانون و تنفيذه".
وقال جوهر بن مبارك في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك " يمكن تنفيذ قانون الانتخابات بداية من الغد حتى وإن لم يوقع رئيس الجمهورية"، مضيفا " عند تجاوز آجال الختم المنصوص عليها بالفصل 81 يعتبر القانون مختوما بحكم النصّ الدستوري حتى لو لم يمضه رئيس الجمهورية ماديا و كذلك الأمر بالنسبة للنشر. يمكن بداية من يوم الغد نشر القانون و تنفيذه".
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