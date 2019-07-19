فيديو اليوم: عرض زواج مفاجئ على مسرح مهرجان الحمامات

Vendredi 19 Juillet 2019



باب نات

- عرفت حفلة مجموعة "ميراث'' التونسية في الدورة 55 لمهرجان الحمامات الدولي لفتة رومانسية و لطيفة من أحد الحاضرين حيث تقدم لحبيبته بعرض الزواج على المسرح.و أظهر الفيديو أحد أعضاء فرقة "ميراث" بجانبه فتاة على المسرح ثم إستدعى شاب من وراء الكواليس للمسرح ليقدم لحبيبته باقة من "المشموم" ثم ركع على ركبتيه و قدم لها خاتم الزواج وسط تصفيق و تشجيع من الجمهو..