ناجي جلول: اعتذر للشعب مما حصل في النداء واستقالتي بعيدة عن اطماع السلطة

Samedi 13 Juillet 2019



باب نات

- قال القيادي المستقيل من حزب نداء تونس ناجي جلول انه يعتذر للشعب التونسي عما حصل لسنوات من التوافق بين النهضة والنداء مضيفا " حاولت الاصلاح داخل نداء تونس لكن دون جدوى.ورفض ناجي جلول في مداخلة على قناة التاسعة ربط قرار استقالته باطماع للوصول الى كرسي الحكم مع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية.واضاف جلول " مارست العمل السياسي منذ ان كان عمري 16 سنة واليوم امارسها حبا في الاختلافات السياسية وليس طمعا في السلطة.