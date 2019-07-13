Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Illa Antaa  

ناجي جلول: اعتذر للشعب مما حصل في النداء واستقالتي بعيدة عن اطماع السلطة

Samedi 13 Juillet 2019

Samedi 13 Juillet 2019
باب نات - قال القيادي المستقيل من حزب نداء تونس ناجي جلول انه يعتذر للشعب التونسي عما حصل لسنوات من التوافق بين النهضة والنداء مضيفا " حاولت الاصلاح داخل نداء تونس لكن دون جدوى.

ورفض ناجي جلول في مداخلة على قناة التاسعة ربط قرار استقالته باطماع للوصول الى كرسي الحكم مع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية.


واضاف جلول " مارست العمل السياسي منذ ان كان عمري 16 سنة واليوم امارسها حبا في الاختلافات السياسية وليس طمعا في السلطة.



  
  
     
  
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Bazdig  (Tunisia)  |Samedi 13 Juillet 2019 à 09h 43m |           
أكبر زفزوف و بلعوط.



Special can 201
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Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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